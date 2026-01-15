Лишь на последних выборах в Сейм — то бишь в октябре 2022-го, – была «нарушена» традиция и впервые явка, хоть и незначительно, но была больше. До этого наблюдалась иная тенденция — с каждыми выборами число голосующих неуклонно сокращалось.

Впрочем, едва ли повышение активности избирателей в 2022-м можно неким переломным моментом. Эксперты такую активизацию объясняют начавшейся войной на Украине. Латвийские политики правого толка успешно использовали своего рода испуг определенной части населения — в выборах участвовали, по их же собственному признанию, даже те, кто до этого не голосовал последние лет 10-15!

Как привлечь на участки?

Но все это уже часть истории. На дворе 2026-ой год, войной, как это не страшно звучит, уже никого не удивишь, и партиям нужно будет заново думать, как все-таки привлечь граждан ЛР к выборам.

Президент ЛР Эдгар Ринкевич в недавнем интервью ТВ-24 призвал партии все-таки подумать над генерированием идей, которые бы побудили латвийцев принять участие в выборах. А вот с идеями пока у политиков не густо… Пока избиратели услышали лишь одну идею — о революции в избирательной системе. Ее озвучил известный режиссер Алвис Херманис.

Напомним: он предложил де-факто отказаться от партий и перейти на выборы депутатов исключительно по одномандатным округам, то есть на мажоритарную систему. Впрочем, Херманис сам свою идею и запорол, поскольку неискушенный в политике режиссер оказался жертвой манипуляций тех, кто стоял за его спиной.

Взять и систему поменять

Правда, сейчас Херманис и еще парочка малоизвестных персонажей пытаются спасти ситуацию и двигать свою идею через одну мини-партию. Однако не факт, что избиратели второй раз поверят Херманису. Да и потом пока совершенно неясно, как практически режиссер сотоварищи будут ее реализовывать. Очевидно, что для изменений в избирательном законодательстве нужно получить большинство в Сейме, а значит Херманису и Ко нужны будут союзники.

Примечательно, что с аналогичной инициативой о переходе на мажоритарную избирательную систему выступило и возрождающееся объединение «Центр согласия» (ЦС). Но сперва еще этому объединению нужно напомнить избирателям… о своем существовании и показать людей, готовых эту самую идею-фикс реализовать. Судя по всему, если Херманис собирает протестный латышский электорат, то ЦС нацелился на протестный русскоязычный электорат.

Рискнем предположить, что несколько партий попытаются в своей предвыборной программе возродить идею всенародных выборов президента.

Пять реальных проблем

Так или иначе, но, наверное, большинство латвийцев волнует не столько система выборов, сколько реальное решение социально-экономических проблем. Если смотреть глобально, то можно выделить 5 основных проблем, решения по которым латвийцы ждут от политиков.

Проблема первая — все еще очень высокая инфляция и прежде всего на продукыт питания. Все попытки нынешнего правительства обуздать цены оказались неэффективными. И пока ни одна из основных политических сил не предложила более-менее реалистичные идеи, как все-таки остановить рост цен на продукты и базовые услуги.

Проблема вторая, о которой, кстати, тоже говорил президент в своем интервью по итогам года – это доступность медицинских услуг. Понятно, что оппозиция будет предлагать просто увеличить бюджетные ассигнования на здравоохранения. Но это опять-таки пустые обещания — сперва нужно понять, откуда брать эти средства, и как реально уменьшить очереди на диагностику и плановые операции.

Давняя идея не лечить за госсчет наших соотечественников, приехавших в гости из эмиграции, возможно, и обеспечит некую экономию средств, но едва ли позволит серьезно уменьшить очереди.

Проблема третья — уменьшение госдолга или хотя бы прекращение новых заимствований.

Чтобы остановить пандемию жизни взаймы, необходимо во-первых, умерить аппетиты госуправления, чего не удалось сделать в предвыборный год, но что вполне можно было сделать в 2027-м году, когда никаких выборов не планируется.

Во-вторых, нужны идеи, как обеспечить более стремительный экономический рост. Пока таких идей из уст лидеров основных политических сил не прозвучало.

Проблема четвертая — продолжающийся или точнее усугубляющийся демографический кризис. Только за последние 10 лет население уменьшилось на 10 процентов — для и без того малонаселенной страны это очень большое снижение. Повышением двух видов пособий, что сделало правительство в этом году, проблему рождаемости явно не решить. Нужны комплексные решения. Иначе придется еще шире открывать двери для мигрантов из третьих стран, что, конечно, поможет решить проблему дефицита рабочей силы, но создаст всем известные побочные эффекты.

И, наконец, проблема пятая — отставание Латвии в ЕС по всем основным показателям. Какую программу спасения предложат основные политические силы? И предложат ли?

Жесткая конкуренция

Несколько успокаивает то, что на этих выборах ожидается очень сильная конкуренция на всех политических флангах, и значит партиям придется фонтанировать идеями, чтобы хоть чем-то отличаться друг от друга. Можно предположить, что за места в новом Сейме будут бороться не менее 14 политических сил!

На условно правом фланге, то есть за голоса латышских избирателей, будут сражаться Национальное объединение, Объединенный список, Союз зеленых и крестьян, новая партия «Восходящее солнце» (Austošā saule), партия Херманиса, которую планируется переименовать в партию «Мы меняем правила», и еще несколько малых партий и объединений.

За либерального избирателя будут бороться «Новое Единство» и «Прогрессивные», а также, вероятно, некое объединение опять-таки маленьких партий.

За русскоязычный электорат в бой пойдут «Латвия на первом месте», «Суверенная власть», «Стабильности!» и «Центр согласия».

Как ожидается, успешно на выборах выступят те партии, которые смогут предложить сильных кандидатов в премьеры.