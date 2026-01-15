Baltijas balss logotype
Политический сезон-2026: чем партии собираются заманивать граждан Латвии 10 1715

Политика
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Политический сезон-2026: чем партии собираются заманивать граждан Латвии
ФОТО: depositphotos

Лишь на последних выборах в Сейм — то бишь в октябре 2022-го, – была «нарушена» традиция и впервые явка, хоть и незначительно, но была больше. До этого наблюдалась иная тенденция — с каждыми выборами число голосующих неуклонно сокращалось.

Впрочем, едва ли повышение активности избирателей в 2022-м можно неким переломным моментом. Эксперты такую активизацию объясняют начавшейся войной на Украине. Латвийские политики правого толка успешно использовали своего рода испуг определенной части населения — в выборах участвовали, по их же собственному признанию, даже те, кто до этого не голосовал последние лет 10-15!

Как привлечь на участки?

Но все это уже часть истории. На дворе 2026-ой год, войной, как это не страшно звучит, уже никого не удивишь, и партиям нужно будет заново думать, как все-таки привлечь граждан ЛР к выборам.

Президент ЛР Эдгар Ринкевич в недавнем интервью ТВ-24 призвал партии все-таки подумать над генерированием идей, которые бы побудили латвийцев принять участие в выборах. А вот с идеями пока у политиков не густо… Пока избиратели услышали лишь одну идею — о революции в избирательной системе. Ее озвучил известный режиссер Алвис Херманис.

Напомним: он предложил де-факто отказаться от партий и перейти на выборы депутатов исключительно по одномандатным округам, то есть на мажоритарную систему. Впрочем, Херманис сам свою идею и запорол, поскольку неискушенный в политике режиссер оказался жертвой манипуляций тех, кто стоял за его спиной.

Взять и систему поменять

Правда, сейчас Херманис и еще парочка малоизвестных персонажей пытаются спасти ситуацию и двигать свою идею через одну мини-партию. Однако не факт, что избиратели второй раз поверят Херманису. Да и потом пока совершенно неясно, как практически режиссер сотоварищи будут ее реализовывать. Очевидно, что для изменений в избирательном законодательстве нужно получить большинство в Сейме, а значит Херманису и Ко нужны будут союзники.

Примечательно, что с аналогичной инициативой о переходе на мажоритарную избирательную систему выступило и возрождающееся объединение «Центр согласия» (ЦС). Но сперва еще этому объединению нужно напомнить избирателям… о своем существовании и показать людей, готовых эту самую идею-фикс реализовать. Судя по всему, если Херманис собирает протестный латышский электорат, то ЦС нацелился на протестный русскоязычный электорат.

Рискнем предположить, что несколько партий попытаются в своей предвыборной программе возродить идею всенародных выборов президента.

Пять реальных проблем

Так или иначе, но, наверное, большинство латвийцев волнует не столько система выборов, сколько реальное решение социально-экономических проблем. Если смотреть глобально, то можно выделить 5 основных проблем, решения по которым латвийцы ждут от политиков.

Проблема первая — все еще очень высокая инфляция и прежде всего на продукыт питания. Все попытки нынешнего правительства обуздать цены оказались неэффективными. И пока ни одна из основных политических сил не предложила более-менее реалистичные идеи, как все-таки остановить рост цен на продукты и базовые услуги.

Проблема вторая, о которой, кстати, тоже говорил президент в своем интервью по итогам года – это доступность медицинских услуг. Понятно, что оппозиция будет предлагать просто увеличить бюджетные ассигнования на здравоохранения. Но это опять-таки пустые обещания — сперва нужно понять, откуда брать эти средства, и как реально уменьшить очереди на диагностику и плановые операции.

Давняя идея не лечить за госсчет наших соотечественников, приехавших в гости из эмиграции, возможно, и обеспечит некую экономию средств, но едва ли позволит серьезно уменьшить очереди.

Проблема третья — уменьшение госдолга или хотя бы прекращение новых заимствований.

Чтобы остановить пандемию жизни взаймы, необходимо во-первых, умерить аппетиты госуправления, чего не удалось сделать в предвыборный год, но что вполне можно было сделать в 2027-м году, когда никаких выборов не планируется.

Во-вторых, нужны идеи, как обеспечить более стремительный экономический рост. Пока таких идей из уст лидеров основных политических сил не прозвучало.

Проблема четвертая — продолжающийся или точнее усугубляющийся демографический кризис. Только за последние 10 лет население уменьшилось на 10 процентов — для и без того малонаселенной страны это очень большое снижение. Повышением двух видов пособий, что сделало правительство в этом году, проблему рождаемости явно не решить. Нужны комплексные решения. Иначе придется еще шире открывать двери для мигрантов из третьих стран, что, конечно, поможет решить проблему дефицита рабочей силы, но создаст всем известные побочные эффекты.

И, наконец, проблема пятая — отставание Латвии в ЕС по всем основным показателям. Какую программу спасения предложат основные политические силы? И предложат ли?

Жесткая конкуренция

Несколько успокаивает то, что на этих выборах ожидается очень сильная конкуренция на всех политических флангах, и значит партиям придется фонтанировать идеями, чтобы хоть чем-то отличаться друг от друга. Можно предположить, что за места в новом Сейме будут бороться не менее 14 политических сил!

На условно правом фланге, то есть за голоса латышских избирателей, будут сражаться Национальное объединение, Объединенный список, Союз зеленых и крестьян, новая партия «Восходящее солнце» (Austošā saule), партия Херманиса, которую планируется переименовать в партию «Мы меняем правила», и еще несколько малых партий и объединений.

За либерального избирателя будут бороться «Новое Единство» и «Прогрессивные», а также, вероятно, некое объединение опять-таки маленьких партий.

За русскоязычный электорат в бой пойдут «Латвия на первом месте», «Суверенная власть», «Стабильности!» и «Центр согласия».

Как ожидается, успешно на выборах выступят те партии, которые смогут предложить сильных кандидатов в премьеры.

#выборы #Латвия #партии #политика #госдолг
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(10)
  • Петерис Карловс
    Петерис Карловс
    16-го января

    Suverenā vara ir jocīgs politiskais veidojums ar Jūliju Stepaņenko priekšgalā.

    1
    0
  • А
    Андрей
    16-го января

    Автор не прав по неведению или сознательно искажает факты. Suverena Vara борется за все голоса, т.е. за голоса избирателей, с родным латышским языком и за тех, для кого русский - основной язык. Они никогда не позиционировали себя как партия по этническому или культурному признаку. И контент у них почти всегда дублируется на обоих языках. Иногда с задержкой, иногда с небольшими различиями т.к. разные докладчики делают видосик. Но по сути - стараются дублировать.

    Так что - не надо ля-ля!

    Автору стоит исправить статью или он рискует быть привлечённым к ответственности за ложь. В ядре SV полно юристов.

    1
    1
  • Д
    Дед
    15-го января

    Все эти проблем решаются снижением налогов на рабочую силу и уменьшением гнета и беззакония со стороны СГД. А голосовать, все таки, сходить нужно, хотя бы потому, что националистические кадры прибегут обязательно. Хотя бы разбавить их количество, и главное дать меньше шансов внести фальшивых бюллетеней.

    25
    3
  • А
    Антимонетарист
    15-го января

    Выборную систему надо выкидывать на свалку. Давно все в банк входят со SmartID и нет проблем сделать то же самое с выборами. И голосовать можно сколько угодно и когда угодно! Вот, к примеру, я отдал свой голос за человека, который соображает в каком-то вопросе. Сегодня он выступил, сказал глупость, раскрыл себя с истинной стороны. Тогда захожу в приложение, отбираю от него мой голос. То же самое сделали ещё множество людей. Он теряет доверие и автоматически едет на катафалке убирать картошку. Кто это предложит ввести? Нет такой партии! Ну, если только кто-то поддержит #антимонетарист

    18
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го января

    Голосуй, не голосуй - всё равно получишь... власть. И неважно, кто будет сидеть в Сейме - нацист Дзинтарс, социалист Урбанович или либерастка Браже. Всем нынешним политикам надо законом вменить запрет на участие в политике страны лет на 10-15 и инициировать расследование, кто конкретно принимал те или иные тупые решения - с обязательным наказанием! А иначе тут не изменится ничего. Рыба гниёт с головы? Так голова уже сгнила!

    30
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го января

    Слова – это ключи. Правильно подобрав, можно открыть любую душу и закрыть любой рот! Но не в Латвии, ибо в ней всё решают родственные связи, кумовство и хуторская родня. Во всём этом чужих нет!

    36
    4
  • А
    Андрей
    Mr.FGJCNJK
    16-го января

    По Вашему получается, что Латвия - уникальное место на планете? Или не уникальное, ибо то, что Вы говорите - почти повсюду. Стало быть надо искать не только слова (никто не любит, когда им манипулируют), но и другие рычаги установления разумной системы управления.

    Короче, прекращаем ныть, начинает решать задачу всеми доступными и допустимыми методами и способами!

    "А кто будет петь, если все будут спать? Смерть стоит того, чтобы жить! А любовь стоит того, чтобы ждать!" Виктор Цой, группа КИНО.

    2
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    15-го января

    Какой смысл участвовать в этом цирке, если сама система буржуазной представительской "демократии" не предполагает реального управления и влияния на принятие решающих вопросов экономической, политической жизни населением, трудящимися не на уровне самоуправления, муниципалитета не в государстве? Хотя современный технологии позволяют проводить множество референдумов хоть каждый день, избегая партий, политиканов. Правящему классу это не нужно.

    28
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    15-го января

    Где это видано, что бы холопы сами для себя выбирали хозяина? Да такого не бывает. Это абсурд. Ну это для нормального ума, абсурд. А вот идиот этого не понимает, он идёт и выбирает, а потом плачет и страдает, но всё равно идёт и выбирает. И никак не понимает, что хозяин над тобой, придет тот который должен придти, что бы учить тебя дурака разуму, в очередной раз.

    36
    5
  • A
    Aleks
    15-го января

    Хочешь жни ,а хочешь куй,все равно получишь воров и коррупционеров,чтоб они не обещали.. Так было все годы и эта тенденция не может исчезнуть по мановению волшебной палочки,притом палочки и нет.А на нет и суда нет. Никакой разницы.Чторусскоязычные победят что ,,этнические ,,латыши-ничего не поменяется.. Без 5 графы эта страна обречена.Увы.Уже проверено на практике в СССР и доказано Путиным,при котором Россию не уважает никто в мире,кроме тех,кого Путин назначил во власть ,но их это и не волнует. Как не волнует и Латвия,потому что у людей есть своя Родина,а Латвия и Россия-это кормушки,где можно немеренно обогащаться .

    13
    16
Читать все комментарии

