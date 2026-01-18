На введенные Трампом санкции восемь страны Европы ответили грозным заявлением – о том, что президент США Дональд Трамп подрывает трансатлантические отношения. А что Латвия?

Премьер Латвии Эвика Силиня в сети Х написала, что «Латвия поддерживает данное заявление» и прикрепила ссылку на короткий текст, подписанный европейскими странами, против которых Трамп вчера ввел 25-процентные пошлины. Все эти страны послали своих военных в Гренландию после того, как Трамп заявил о притязаниях на эту землю.

Власти Латвия тоже хотели послать своих военных, но их не пригласили. Не приглашали Ригу и подписывать антиамериканское заявление восьми стран, но Силиня его поддержала.

Вот, какое заявление подписали власти Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Соединенного Королевства:

"Как члены НАТО, мы привержены укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу. Предварительно скоординированные датские учения «Арктическая выносливость», проведенные совместно с союзниками, отвечают этой необходимости. Они не представляют угрозы никому.

Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дания и народом Гренландии. Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем.

Тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной нисходящей спирали. Мы будем и дальше действовать согласованно и скоординированно в наших ответных действиях. Мы привержены защите нашего суверенитета".

В этом заявление ничего не говорится об ответных мерах против США. Пока Европа озвучивает лишь «угрозы подрыва» и «риск нисходящей спирали». И обещает защищаться. Как – увидим.