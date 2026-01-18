Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Силиня выбрала сторону в набирающем силу противостоянии Европы и США 9 4184

Политика
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Силиня выбрала сторону в набирающем силу противостоянии Европы и США
ФОТО: LETA

На введенные Трампом санкции восемь страны Европы ответили грозным заявлением – о том, что президент США Дональд Трамп подрывает трансатлантические отношения. А что Латвия?

Премьер Латвии Эвика Силиня в сети Х написала, что «Латвия поддерживает данное заявление» и прикрепила ссылку на короткий текст, подписанный европейскими странами, против которых Трамп вчера ввел 25-процентные пошлины. Все эти страны послали своих военных в Гренландию после того, как Трамп заявил о притязаниях на эту землю.

Власти Латвия тоже хотели послать своих военных, но их не пригласили. Не приглашали Ригу и подписывать антиамериканское заявление восьми стран, но Силиня его поддержала.

Вот, какое заявление подписали власти Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Соединенного Королевства:

"Как члены НАТО, мы привержены укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу. Предварительно скоординированные датские учения «Арктическая выносливость», проведенные совместно с союзниками, отвечают этой необходимости. Они не представляют угрозы никому.

Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дания и народом Гренландии. Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем.

Тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной нисходящей спирали. Мы будем и дальше действовать согласованно и скоординированно в наших ответных действиях. Мы привержены защите нашего суверенитета".

В этом заявление ничего не говорится об ответных мерах против США. Пока Европа озвучивает лишь «угрозы подрыва» и «риск нисходящей спирали». И обещает защищаться. Как – увидим.

Читайте нас также:
#НАТО #США #санкции #Европа #дипломатия #Гренландия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
16
3
2
0
0
4

Оставить комментарий

(9)
  • П
    Процион
    19-го января

    «В этом заявление ничего не говорится об ответных мерах против США». И ничего не будет говориться до тех пор, пока лидеры стран ЕС, от неназванного источника, получают вторую зарплату ( в том числе Силиня) непосредственно от Америки, которая не облагается налогами и не декларируется, и которая держится в строгом секрете.

    5
    0
  • свп
    сила в правде
    18-го января

    Это конечно полнейшее позорище. никакого своего мнения. Никакой протекции своих интересов, за исключением траншей, как тимошенко. Официально - за консультации. Да и какой выбор и какой "внутренний стержень" ждать от лица с низкой социальной ответственностью? Абсолютно ожидаемая реакция. Это ж не орбан. Это силиня. Как и ее подруга каллас. Есть еще третья подруга - псаки.

    52
    3
  • lo gos
    lo gos
    18-го января

    Как говна, куски говна, это даже не кинжал, это просто говна, вырванное говна, куски говна, плавающие в проруби по течению спускаемой канализации.

    48
    8
  • lo gos
    lo gos
    lo gos
    18-го января

    выстранное говнo,

    17
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го января

    Каким бы острым не был кинжал, он абсолютно беспомощен между молотом и наковальней. Немцы это поняли быстрее остальных, но сила инерции неправильно принятого решения, не спасла их от наложения 25% пошлины.

    41
    4
  • lo gos
    lo gos
    18-го января

    как говно в проруби

    31
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    lo gos
    18-го января

    Почему "как"?

    11
    1
  • Д
    Добрый
    lo gos
    19-го января

    Самокритика-это ,конечно,похвально.Но не надо уже так совсем себя унижать

    4
    11
  • Мп
    Мимо проходил
    lo gos
    19-го января

    Ой, Тупой отметился... Нет, Добрый, но всё равно Тупой - прямо как Силиня, тупое хлопанье губами без капли смысла. По сути идиотского заявления Силини есть что сказать или опять щеками хлопаем и рожицы корчим?

    3
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Изображение к статье: Немцы опять отступают – теперь из Гренландии. Латвия отделалась легким испугом (ДОПОЛНЕНО)
Изображение к статье: Когда цены на продукты начнут снижаться? Министр знает ответ
Изображение к статье: Депутаты на следующей неделе начнут рассматривать инициативу о высылке нелояльных лиц из Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео