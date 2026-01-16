Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия готова защищать Арктику от китайцев и русских – министр обороны 23 5622

Политика
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV

Несмотря на отсутствие приглашения министр обороны Латвии Андрис Спрудс продолжает предлагать услуги солдат и офицеров для защиты далекой Гренландии. От кого?

«Латвия была и будет готова участвовать в учениях, миссиях и операциях с союзниками для укрепления коллективной обороны НАТО. Если Дания пригласит Латвию к участию в укреплении безопасности в Арктике, Национальные вооруженные силы ЛР готовы участвовать в военных учениях в Гренландии. Арктика — стратегически важный регион, где рост российского или китайского влияния неприемлем», – заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в интервью Евроньюс.

Министр аккуратно обошел американскую угрозу. Между тем, в среду президент США Трамп заявил, что Гренландия должна перейти под контроль Соединённых Штатов. «Ничто меньшее неприемлемо», — добавил он.

Несмотря на угрозы Трампа, в Датском королевстве не ждут латвийских войск. Как сообщал bb.lv, Дания не обращалась с просьбой об участии вооружённых сил Латвии в военных учениях в Гренландии. Об этом заявили в Национальных вооружённых силах.

Между тем, европейский союзники начала неспешно стягивать свои силы на помощь Дании. Решение отправить своих военных на Гренландию приняли:

– Франция – 15 человек,

– Германия – 12-13,

– Швеция – 3,

– Финляндия – 2,

– Норвегия – 2

– Великобритания – 1,

– Нидерланды – 1.

Также Испания рассматривает возможность отправки 1-2 офицеров связи, Италия обсуждает возможность отправки военных, пока без указания численности.

Объявила о решении увеличить свой контингент на острове и сама Дания. Но точное число дополнительных солдат не называет.

Направление войск европейскими странами в Гренландию не повлияет на решение Дональд Трампа приобрести остров, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт вчера на брифинге.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Европа #Дания #Гренландия #оборона #Китай #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
53
2
0
0
2
0

Оставить комментарий

(23)
  • БТ
    Бесс Толковый
    17-го января

    Латвии не надо в Гренландию идти воевать с американцами. Не лучше сначала, здесь у себя, на американские базы напасть, зачем далёкие ходить?

    16
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    17-го января

    Латвии не надо в Гренландию идти воевать с американцами. Лучше сначала здесь у себя, на американские базы напасть

    4
    2
  • свп
    сила в правде
    17-го января

    Отослали 40 человек. Одному мне кажется это сюром? Ну поставьте каждого по периметру гренландии через 1000 км. И защищайте) долбоящеры, млин

    21
    1
  • VS
    Vad Sorry
    16-го января

    Долбаааебы что просто чепуху селят и пилят бюджет

    26
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    16-го января

    Как можно быть таким убогим посмещищем? На его детей в школе показывают пальцем и говорят а их папа клоун Спрудс.

    52
    1
  • IP
    Ivans Pupkins
    16-го января

    Жопой Ринкевича?

    37
    1
  • Пп
    Прожектор перестройки
    16-го января

    Пусть лучше сразу на Марс летят...

    37
    1
  • lo gos
    lo gos
    16-го января

    это значит надо отправить половину - Пуданс

    24
    1
  • АШ
    Андрей Шустов
    16-го января

    Если Нидерланды (население 18 милионов) отправляет 2 БОЙЦОВ, то Латвия (еле 2 миллиона) должна отправить 0,2 бойца. Вот как раз соответствует боеспособности спрудса. Пусть едет. Мы не против.

    82
    1
  • i
    italianec
    16-го января

    Чем дальше Гренландия,тем там больше русских и китайцев.

    50
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    16-го января

    Союзнички! Даже страшно представить эту европейскую мощь, если путин в латвию решит полезть.

    65
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    16-го января

    Если американцы станут бить палками латышей, то получат от них не осуждение, а благодарность.

    76
    1
  • lo gos
    lo gos
    16-го января

    они ещё после факельного шествия жопу не успели вытереть

    58
    3
  • З
    Злой
    16-го января

    А в штаны не наложат?

    50
    2
  • П
    Процион
    16-го января

    Америка намерена аннексировать Гренландию, а латышецкие мыслители из минобороны готовы защищать Арктику от китайцев и русских. У вас там что, в минобороны, коллективное помешательство?, Или это только ваш главарь Спрудс придурок? Так отправьте его на принудительное лечение от идиотизма. Хотя… современная медицина под управление Абу Мери вряд ли способна излечить такой экземпляр.

    133
    2
  • АП
    Алексей Попович
    16-го января

    Похоже всё уже решено. У США скоро будет новый штат.

    76
    3
  • Д
    Дед
    16-го января

    Вот им самим не смешно? Это как нужно не уважать собственное население, чтобы нести такую пургу. Они чего на стороне США будут воевать с Европой, против китайцев и русских, которые на войну так и не придут?

    123
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го января

    Дания не обращалась с просьбой об участии вооружённых сил Латвии == Ну вот для чего нужно показывать свою совершенно никому не нужную прыть, когда об этом никто не просит?

    118
    1
  • VS
    Valdis Savickis
    16-го января

    Гренландию забирают Штаты.И заберут,сомнений нету,но защищать Гренландию,по мнению Латвии, нужно от РФ и Китая, хотя это озвучил Трамп. Раболепие Латвии вызывает только отвращение

    151
    1
  • A
    Anim
    16-го января

    Клоуны...

    131
    1
  • I
    Igis
    Anim
    16-го января

    Ты хорошо всех присутствующих в коммментах назвал!!! Я полностью согласен!! Клоуны!!!

    8
    48
  • I
    Igis
    Anim
    16-го января

    Ты хорошо всех присутствующих в коммментах назвал!!! Я полностью согласен!! Клоуны!!!

    4
    47
  • Мп
    Мимо проходил
    Anim
    16-го января

    Игис, я надеюсь, что ты пишешь из заснеженного окопа Гренландии, где уже ожи.даешь вторжения русских и китайцев? А сердобольные американские санитары снабжают тебя таблетками...

    51
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Сейме проходит конференция, посвященная 35-й годовщине баррикад
Изображение к статье: Самые крупные министерские бюро - у Абу Мери, Силини и Спрудса
Изображение к статье: Денюжка счет любит.
Изображение к статье: В Рижской думе осудили квадроберов: культурные войны на муниципальном уровне Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews
Изображение к статье: Самая красивая королева мира в свои 55 удалилась в пустыню Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: После зимних каникул выросла посещаемость образовательных учреждений
Наша Латвия
Изображение к статье: Болят суставы зимой? Доктор назвал простые продукты, которые могут помочь
Люблю!
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео