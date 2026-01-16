Несмотря на отсутствие приглашения министр обороны Латвии Андрис Спрудс продолжает предлагать услуги солдат и офицеров для защиты далекой Гренландии. От кого?

«Латвия была и будет готова участвовать в учениях, миссиях и операциях с союзниками для укрепления коллективной обороны НАТО. Если Дания пригласит Латвию к участию в укреплении безопасности в Арктике, Национальные вооруженные силы ЛР готовы участвовать в военных учениях в Гренландии. Арктика — стратегически важный регион, где рост российского или китайского влияния неприемлем», – заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в интервью Евроньюс.

Министр аккуратно обошел американскую угрозу. Между тем, в среду президент США Трамп заявил, что Гренландия должна перейти под контроль Соединённых Штатов. «Ничто меньшее неприемлемо», — добавил он.

Несмотря на угрозы Трампа, в Датском королевстве не ждут латвийских войск. Как сообщал bb.lv, Дания не обращалась с просьбой об участии вооружённых сил Латвии в военных учениях в Гренландии. Об этом заявили в Национальных вооружённых силах.

Между тем, европейский союзники начала неспешно стягивать свои силы на помощь Дании. Решение отправить своих военных на Гренландию приняли:

– Франция – 15 человек,

– Германия – 12-13,

– Швеция – 3,

– Финляндия – 2,

– Норвегия – 2

– Великобритания – 1,

– Нидерланды – 1.

Также Испания рассматривает возможность отправки 1-2 офицеров связи, Италия обсуждает возможность отправки военных, пока без указания численности.

Объявила о решении увеличить свой контингент на острове и сама Дания. Но точное число дополнительных солдат не называет.

Направление войск европейскими странами в Гренландию не повлияет на решение Дональд Трампа приобрести остров, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт вчера на брифинге.