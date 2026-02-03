Baltijas balss logotype
Если Россия добьётся успеха, в Латвии усилится агрессия со стороны её сторонников - СГБ 8 2394

Политика
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Если Россия добьётся успеха, в Латвии усилится агрессия со стороны её сторонников - СГБ
ФОТО: LETA

Если Россия добьётся успеха в международной политике и дипломатии, в Латвии возрастут масштабы активности и проявления агрессии со стороны её сторонников, прогнозирует Служба государственной безопасности (СГБ) в обзоре деятельности за 2025 год, пишет LETA.

Развязанная Россией полномасштабная война против Украины и связанные с ней события в прошлом году по-прежнему оставались главной темой, привлекавшей внимание латвийского общества и влиявшей на общественные настроения. По оценке СГБ, агрессия России против Украины в 2025 году повлияла на латвийское общество даже сильнее, чем в 2023 и 2024 годах.

Эта тенденция объясняется событиями на международной арене, включая прозвучавшие призывы к фактической капитуляции Украины, что вызвало тревогу в обществе по поводу возможного формирования геополитических условий, благоприятных для России. Международные события усилили ощущение неопределённости и незащищённости, породив вопросы о последствиях перемен для безопасности стран Балтии, отмечает СГБ.

Большинство латвийского общества продолжало поддерживать Украину в её борьбе против агрессора, оставалось бдительным и выступало против прокремлёвских проявлений в Латвии, говорится в отчёте СГБ. Также сохранялся общественный запрос на меры по укреплению внутренней безопасности, усилению позиций государственного языка и снижению влияния России.

Тем не менее, по данным СГБ, в латвийском обществе сохраняется часть жителей, которые тайно или открыто продолжают поддерживать Россию и её агрессию против Украины. Основную часть сторонников агрессии составляли жители, использующие русский язык в повседневном общении. Их настроения и формы выражения, по оценке СГБ, оставались неизменными. Эти люди продолжают выступать против актуальных инициатив по обеспечению безопасности Латвии и укреплению позиций латышского языка. Любые усилия Латвии по снижению влияния государства-агрессора эта часть общества ошибочно интерпретирует как "русофобию" и "дискриминацию русскоязычных". Закреплению подобных взглядов способствует потребление этой аудиторией российских пропагандистских ресурсов, отмечается в отчёте.

СГБ подчёркивает, что в прошлом году в Латвии сохранялось противостояние между поддерживающим Украину большинством общества и частью жителей, симпатизирующих России. Это противостояние продолжало поддерживать скрытую этническую напряжённость, поскольку большинство общества осуждало проявления поддержки российской агрессии.

Сторонники российской агрессии в 2025 году в основном выражали свои взгляды в социальных сетях. Мониторинг информационного пространства, проведённый СГБ, показывает, что объём таких активностей в социальных сетях увеличился.

Рост подобных проявлений чаще всего наблюдался в периоды, когда складывалась, как казалось, более благоприятная для России международная обстановка. Однако на улицах страны таких проявлений становилось меньше.

Совместно с Государственной полицией СГБ продолжала наблюдать за прокремлёвскими действиями в публичном пространстве. Чаще всего внимание служб привлекали случаи, когда люди размещали прославляющие Россию символы на одежде или транспорте. Также в городской среде фиксировались изображения и наклейки с буквой "Z" и другими символами в поддержку российской агрессии. Чаще, чем в предыдущие годы, СГБ получала информацию о громком проигрывании музыки, прославляющей Россию, или выкриках агрессивных лозунгов в поддержку страны-агрессора.

СГБ прогнозирует, что в 2026 году на настроения сторонников российской агрессии в Латвии продолжат влиять геополитические события в регионе. Если Россия добьётся успеха в международной политике и дипломатии, масштабы активности сторонников и проявления агрессии возрастут.

#пропаганда #Латвия #безопасность #дипломатия #социальные сети #агрессия #Россия #политика
Оставить комментарий

(8)
  • Д
    Добрый
    3-го февраля

    Любители рашистского мира-(пятая колонна) компактно собраны в комментариях под статьями ВВ(поэтому ВВ и не прикрывают,чтобы в час X отправить их на горячо любимую родину в один конец за жигулёвским пивом и бабаевским шоколадом).Так что продолжайте дальше в таком же духе,будущие жители раши

    2
    36
  • Мп
    Мимо проходил
    Добрый
    3-го февраля

    Тебе действительно надо менять ник - с "Доброго" на "Тупого". Ибо ты призываешь к массовой высылке жителей якобы демократической страны. У тебя дедушка случайно в канцелярии Ежова подавальщиком чая не работал? Больно замашки похожие.

    43
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го февраля

    Ситуация по Фрейду: как следует напакостив русским, нациоАнальные круги начинают опасаться "ответки".

    35
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    3-го февраля

    "Если Россия добьётся успеха в международной политике и"... Вам будет лучше самораспуситься.

    48
    2
  • Д
    Дед
    3-го февраля

    Большинство русскоязычных интересует не Украина, а латышский фашизм в Латвии. Чем больше проявление национализма, тем больше сопротивление тому. когда, Россия победит, одно из условий будет, загнать фашизм под лавку в цивилизованном обществе. Этого и боятся наши правители. Без фашизма им труба- за них голосовать не будут, и никакими подтасовками 1% в 50% не превратить.

    75
    4
  • З
    Злой
    Дед
    3-го февраля

    Что правда то правда

    35
    3
  • A
    Aleks
    3-го февраля

    Как латышский язык может противостоять агрессии России,да и любой другой агрессии,этого я никак не могу понять.... Понимаю,что если бы иврит,то то тогда понятно.Вряд ли Россия напала бы на дружественную страну,притом тут то сокращать белое население массово не надо-оно само вымрет или уедет.😎😂 Многие русские думают,что придет Путин и все поменяется...Спросите у жителей Мариуполя,которые обратились в Путину по беспределу,который творит его ставленник ,еврей Пушилин,бывший МММ-щик.. Латвия должна стать суверенной страной и тогда все поменяется,а не выполнять приказы Ротшильдов,Рокфеллеров,Нетаньях и других убийц и извращенцев,что вполне удачно стараются делать те же литовцы или эстонцы... И обрезать крылья одной этнической мафии,которая 35 лет грабит страну 😈👽

    9
    38
  • ДП
    Дарья Павловна
    Aleks
    3-го февраля

    Рокфеллер немец и упоротый баптист. Учи матчасть, тупица!

    47
    6
Читать все комментарии

