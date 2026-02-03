Если Россия добьётся успеха в международной политике и дипломатии, в Латвии возрастут масштабы активности и проявления агрессии со стороны её сторонников, прогнозирует Служба государственной безопасности (СГБ) в обзоре деятельности за 2025 год, пишет LETA.

Развязанная Россией полномасштабная война против Украины и связанные с ней события в прошлом году по-прежнему оставались главной темой, привлекавшей внимание латвийского общества и влиявшей на общественные настроения. По оценке СГБ, агрессия России против Украины в 2025 году повлияла на латвийское общество даже сильнее, чем в 2023 и 2024 годах.

Эта тенденция объясняется событиями на международной арене, включая прозвучавшие призывы к фактической капитуляции Украины, что вызвало тревогу в обществе по поводу возможного формирования геополитических условий, благоприятных для России. Международные события усилили ощущение неопределённости и незащищённости, породив вопросы о последствиях перемен для безопасности стран Балтии, отмечает СГБ.

Большинство латвийского общества продолжало поддерживать Украину в её борьбе против агрессора, оставалось бдительным и выступало против прокремлёвских проявлений в Латвии, говорится в отчёте СГБ. Также сохранялся общественный запрос на меры по укреплению внутренней безопасности, усилению позиций государственного языка и снижению влияния России.

Тем не менее, по данным СГБ, в латвийском обществе сохраняется часть жителей, которые тайно или открыто продолжают поддерживать Россию и её агрессию против Украины. Основную часть сторонников агрессии составляли жители, использующие русский язык в повседневном общении. Их настроения и формы выражения, по оценке СГБ, оставались неизменными. Эти люди продолжают выступать против актуальных инициатив по обеспечению безопасности Латвии и укреплению позиций латышского языка. Любые усилия Латвии по снижению влияния государства-агрессора эта часть общества ошибочно интерпретирует как "русофобию" и "дискриминацию русскоязычных". Закреплению подобных взглядов способствует потребление этой аудиторией российских пропагандистских ресурсов, отмечается в отчёте.

СГБ подчёркивает, что в прошлом году в Латвии сохранялось противостояние между поддерживающим Украину большинством общества и частью жителей, симпатизирующих России. Это противостояние продолжало поддерживать скрытую этническую напряжённость, поскольку большинство общества осуждало проявления поддержки российской агрессии.

Сторонники российской агрессии в 2025 году в основном выражали свои взгляды в социальных сетях. Мониторинг информационного пространства, проведённый СГБ, показывает, что объём таких активностей в социальных сетях увеличился.

Рост подобных проявлений чаще всего наблюдался в периоды, когда складывалась, как казалось, более благоприятная для России международная обстановка. Однако на улицах страны таких проявлений становилось меньше.

Совместно с Государственной полицией СГБ продолжала наблюдать за прокремлёвскими действиями в публичном пространстве. Чаще всего внимание служб привлекали случаи, когда люди размещали прославляющие Россию символы на одежде или транспорте. Также в городской среде фиксировались изображения и наклейки с буквой "Z" и другими символами в поддержку российской агрессии. Чаще, чем в предыдущие годы, СГБ получала информацию о громком проигрывании музыки, прославляющей Россию, или выкриках агрессивных лозунгов в поддержку страны-агрессора.

СГБ прогнозирует, что в 2026 году на настроения сторонников российской агрессии в Латвии продолжат влиять геополитические события в регионе. Если Россия добьётся успеха в международной политике и дипломатии, масштабы активности сторонников и проявления агрессии возрастут.