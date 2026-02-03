«Гражданин Латвии не может быть выдан в иностранные государства, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами, одобренными Сеймом, если выдача не нарушает основные права человека, закрепленные Сатверсме», – гласит 98-я статья Основного закона ЛР. И вот они, исключения!

В дорогу дальнюю

На минувшей неделе закончился срок согласования в правительственных инстанциях проекта Закона о выдаче граждан Латвии в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Теперь свое веское слово предстоит сказать Сейму.

Как выясняется из аннотации, инициатором нововведения выступило Министерство юстиции, возглавляемое Инесой Либиней-Эгнере («Новое Единство»). «В законопроекте учтены текущая правовая ситуация и мнение компетентных органов, участвующих в международно-правовом сотрудничестве по уголовным делам, относительно возможной выдачи граждан Латвии».

Причем выдавать арестантов намереваются на основании… Договора о торговле и сотрудничестве между Евросоюзом и Европейским агентом по атомной энергии и Соединенным Королевством. В аннотации указано, что процесс – взаимный, и британцы тоже могут быть направлены для отбытия срока в ЛР. Хотя теперь Туманный Альбион в ЕС и не состоит – для этого все же создан специальный юридический механизм.

Лондон требует жертв

Но и тут Лондон оставляет для себя лазейку: «Великобритания неоднократно заявляла, что может выдать своих граждан, если суды Великобритании после проведения оценки признают полученные запросы о выдаче допустимыми».

Что же касается латвийцев, то, судя по всему, они окончательно достали Лондон:

«Вопрос о сотрудничестве в вопросах выдачи был поднят компетентными британскими властями, которые неоднократно обращались к ответственным органам Латвийской Республики по поводу выдачи граждан Латвии в Соединенное Королевство для судебного преследования или наказания за совершенные там преступления. Компетентные учреждения Великобритании сообщили, что некоторые разыскиваемые лица, которые, как есть основания полагать, находятся в Латвии, совершили особо тяжкие преступления. Возможность того, что эти лица избегут наказания, несовместима с восстановлением правосудия и часто может создавать угрозу безопасности общества».

Полна горница людей

Британское право существенно отличается от континентальной системы, отмечается далее в документе Минюста – и потому просто передать материалы судопроизводства в Латвию не получится. Уже были прецеденты, в коих «в рамках передачи уголовного дела были выявлены трудности, связанные с различным пониманием критериев доказывания и передачи доказательств». Так что решение найдено самое простое – силовики ЛР будут захватывать собственных граждан, и экстрадировать их в Великобританию!

Тем временем, пенитенциарная система Великобритании в шаге от катастрофы: учреждения переполнены, квалифицированного персонала не хватает. Парламентские комитеты и независимые эксперты предупреждают, что без радикальных изменений судебная система страны может рухнуть в 2026 году. По оценкам Комитета по государственным расходам (Public Accounts Committee), тюремная система Англии и Уэльса в последнюю пару лет функционировала в условиях заполненности тюрем на 98–99,7%. Комитет указывает, что при уровне загрузки выше 95% система не может работать адекватно.

Лица, не являющиеся гражданами Великобритании, составляют, по данным Миграционной обсерватории Оксфордского университета на июнь 2025 года, 12,4% заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса.