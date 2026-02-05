Главная проблема в сфере реабилитационной помощи в Латвии — это недоступность таких услуг в регионах, заявила сегодня утром в интервью TV3 новый руководитель Национального реабилитационного центра «Вайвари», бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле, пишет ЛЕТА.

Говоря об очередях на реабилитационные мероприятия, Винькеле признала, что на некоторые услуги ожидание может достигать 20 недель, что недопустимо, так как за столь длительное время предоставление помощи может потерять смысл. Однако есть и программы, на которые пациенты могут попасть в течение нескольких недель.

В ближайшие пять лет Винькеле не планирует возвращаться в политику, но о более отдалённой перспективе высказывалась уклончиво, лишь отметив, что единственное, что в жизни неизбежно — это смерть, а всё остальное может измениться.

Как сообщалось ранее, со второй половины января обязанности председателя правления Национального реабилитационного центра «Вайвари» исполняет бывшая министр здравоохранения и многолетний политик Илзе Винькеле.