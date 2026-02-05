Через 8 часов после начала работы уже в рамках второго пленарного заседания Сейма депутаты все-таки добрались до проекта заявления, подготовленного оппозиционной фракцией "Латвия на первом месте". Напомним, что речь идет о проекте заявления в поддержку присуждения президенту США Нобелевской премии мира. Этот документ был внесен еще в повестку дня прошлого пленарного заседания, 29-го января, однако до данного пункта повестки дня депутаты неделю назад так и не дошли, поскольку более 10 часов дискутировали в рамках ежегодных внешнеполитических дебатов. Правда, как уже сообщалось, сегодня правящая коалиция, чтобы дипломатически сохранить лицо, придумали хитрый ход - подготовить альтернативное заявление, в котором бы выражалась признательность и поддержка Соединенным Штатам, но без упоминания Нобелевской премии для Трампа. Это заявление было принято подавляющим большинством голосов еще утром и таким образом правящие посчитали, что проект заявления от "Латвии на первом месте" можно легко отклонить.

Представляя свой проект, глава фракции "Латвия на первом месте" Линда Лиепиня отметила, что США были и остаются нашим главным стратегическим партнером и главным гарантом безопасности. И если сейчас у руля страны находится Дональд Трамп, то только логично поддержать присвоение ему Нобелевской премии, особенно учитывая, что он ее точно заслужил.

В свою очередь, независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс в свойственной ему ироничной манере заметил, что если правящее большинство хочет до конца быть посмешищем, то должно отклонить этот проект заявления. Депутат напомнил, что некоторые правящие политики уже стали смешными, когда неоднобрительно высказывались по поводу решения спикера Сейма Дайги Миерини поддержать письмо в поддержку "нобелевки" для Трампа. "На самом деле "Новое Единство" сильно запоздало со своим проектом заявления, а тут еще и "зеленые крестьяне" выкрутили им руки, поддержав письмо о премии для Трампа", - сказал депутат.

Так или иначе, но после принятия альтернативного заявления судьба проекта от фракции "Латвия на первом месте" была решена и его отклонили, причем даже отказались передавать в комиссию Сейма.