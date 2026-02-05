Baltijas balss logotype
Президент отправляется в Милан и Кортину на зимние Олимпийские игры 0 200

Политика
Дата публикации: 05.02.2026
LETA
Изображение к статье: Президент отправляется в Милан и Кортину на зимние Олимпийские игры
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня отправится на зимние Олимпийские игры в Милан и Кортину.

Президент будет находиться с визитом в Милане и Кортине до 12 февраля.

По данным на сайте канцелярии президента президент примет участие в рабочем ужине у президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, в приеме у президента Италии Серджо Маттареллы, в приеме Латвийского олимпийского комитета и посольства Латвии в Италии, а также в открытии почетного консульства Латвии в регионе Ломбардия.

Президент также планирует посетить церемонию открытия, Олимпийские деревни Милана и Кортины, встретиться с латвийскими олимпийцами и посетить соревнования латвийских спортсменов в смешанной эстафете по биатлону, мужском и женском одиночном зачете по санному спорту, мужском шорт-треке на 1000 метров, мужской короткой программе по фигурному катанию и мужской сборной Латвии по хоккею.

Ринкевич отправится на зимние Олимпийские игры в сопровождении трех лиц - руководителя канцелярии президента Гунды Рейре, советника президента по иностранным делам Эдвина Северса и руководителя протокола президента Сабины Шване-Станкевичи.

Премьер-министр Эвика Силиня также планирует посетить зимние Олимпийские игры с тремя сопровождающими лицами из своего бюро.

#президент #Латвия #спорт #мероприятия
Оставить комментарий

