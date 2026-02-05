Baltijas balss logotype
Сейм отклонил пять предложений оппозиции о снижении НДС на сырье для отопления

Политика
Дата публикации: 05.02.2026
LETA
Изображение к статье: Сейм отклонил пять предложений оппозиции о снижении НДС на сырье для отопления

В четверг Сейм отклонил пять различных поправок к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), предложенных оппозиционными партиями. Все эти поправки предусматривали снижение ставки НДС до 5% на ряд энергоресурсов, используемых для бытовых нужд.

Одна партия предлагала снизить ставку НДС на центральное отопление и древесное топливо в период с 1 января 2026 года по 30 апреля 2026 года в условиях суровой зимы, что уменьшило бы конечные платежи домохозяйств.

Другая предложила применять пониженную ставку налога в размере 5% к поставкам древесного топлива, тепла, природного газа, услугам газоснабжения и распределения, а также к электроэнергии, услугам по ее распределению и компоненту обязательной покупки.

Она также предложила, чтобы управляющие домами, арендодатели и другие лица, которые получают оплату за древесное топливо и теплоэнергию от жителей по договору и перечисляют всю сумму зарегистрированным налогоплательщикам, применяли пониженную ставку НДС в размере 5% к счетам жителей.

Ранее министр экономики Виктор Валайнис признал, что из-за низких температур этой зимой расходы на отопление для домашних хозяйств могут значительно возрасти.

#налоги #Сейм #отопление #оппозиция #НДС #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

