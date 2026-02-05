Министерство культуры (МК) пока не раскрывает, сколько может стоить государству участие в управлении Латгальского регионального концертного зала «Gors», сообщает ЛЕТА.

На прошлой неделе министерство представило в правительство информационный доклад с возможными решениями по стабилизации деятельности концертного зала. В документе рассматриваются два варианта: сохранить нынешнюю модель управления или предусмотреть участие государства в управлении залом совместно с самоуправлением.

Доклад имеет статус ограниченного доступа, так как содержит данные аудита, проведённого самоуправлением Резекне, пояснили в министерстве. В то же время проект протокольного решения Кабинета министров указывает, что правительство может поддержать второй вариант — до конца месяца продолжить переговоры о передаче концертного зала в государственную собственность и участии государства в капитальном обществе ООО «Восточнолатвийский концертный зал» (Austrumlatvijas koncertzāle), обеспечив решающее влияние государства, если самоуправление примет необходимые решения.

Если правительство поддержит этот сценарий, Министерству финансов предстоит найти дополнительное финансирование для его реализации. Министерство культуры уже выразило готовность вложить 75% уставного капитала, чтобы обеспечить государству решающее влияние в компании. Однако возможные расходы пока не разглашаются — они будут известны после принятия решения правительства.

Как уже сообщалось, в феврале самоуправление намерено рассмотреть предложения министерства и собственные варианты будущего «Gors».

«Темп рассмотрения вопроса сейчас зависит от обоснования, предоставленного МК», — заявили в самоуправлении, когда министерство предлагало только один вариант — государственное участие.

Между тем в пятницу самоуправление во второй раз отменило заседание рабочей группы по будущему концертного зала. Советник председателя думы пояснила, что значительная часть участников не могла присутствовать по состоянию здоровья, поэтому заседание было отменено.

Предыдущее заседание было отменено из-за совпадения с утверждением бюджета.

После проведённого функциального аудита ООО «Восточнолатвийский концертный зал» самоуправление Резекне заявило, что рассматривает возможность преобразования «Gors» в учреждение или выбор другой формы управления. Мэр Резекне ранее сообщал СМИ, что рассматриваются два сценария — изменения договора делегирования с ООО или преобразование общества в учреждение.

30 декабря прошлого года самоуправление также решило уволить руководителя «Gors» Диану Зирниню. В самоуправлении заявили, что как самой компании, так и самоуправлению в нынешних финансовых условиях для достижения стратегических целей требуется управление с более выраженным акцентом на контроль финансов, планирование бюджета, управление рисками и принятие решений на основе бизнес-аналитики, «чтобы обеспечить долгосрочное существование «Gors», высокое художественное качество мероприятий и доступность культурных услуг для жителей и гостей Резекне».

В конце 2025 года правительство поручило Министерству культуры в сотрудничестве с Министерством охраны среды и регионального развития, а также Министерством экономики провести переговоры с думой Резекне о вариантах управления недвижимостью по ул. Пилс, 4 в Резекне, где находится Латгальское посольство «Gors», и об участии государства в обеспечении доступности профессионального искусства.

В информационном докладе МК, который концептуально поддержало правительство, указывается на возможную угрозу будущему концертного зала.

Министерство подчёркивает риск для доступности профессионального искусства в Латгале и отмечает, что в создание «Gors» были вложены средства государства, самоуправления и фондов Европейского союза. В докладе указано, что обеспечение культурной доступности в Латгале — это долгосрочная инвестиция в устойчивость общества.

Согласно данным «Firmas.lv», оборот ООО Austrumlatvijas koncertzāle в 2024 году составил 891 763 евро, убытки — 19 002 евро. Владельцем концертного зала является дума Резекне.