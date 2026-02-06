«Беда» для правящих снова пришла из оппозиционного лагеря - только если в конце минувшего года это была «бомбочка» в виде законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции, то в этом году упомянутая фракция заложила настоящую «бомбу».

Напомним: еще неделю назад оппозиция выдвинула проект заявления Сейма в поддержку предоставления Трампу Нобелевской премии мира.

«Подарок» от оппозиции

Правящие, а особенно - «либеральная» часть в лице «Нового Единства» и партии «Прогрессивные» оказались в крайне сложной дипломатической ситуации: поддержать такой проект заявления — это значит

во-первых , разозлить своих избирателей, которые, мягко говоря, недолюбливают нынешнего главу Белого дома, который слишком часто, по мнению местных националистов, общается с Путиным;

во-вторых — подыграть или даже политически пойти на поводу у ненавистного Шлесерса и Ко.

Однако и официально отказываться от поддержки Трампа чревато – все-таки президент страны, являющейся главным военно-политическим союзником ЛР.

Ситуация осложнялась еще и тем, что «зеленые крестьяне» снова, как и в истории со Стамбульской конвенцией, были готовы изменить партнерам по коалиции и проголосовать за этот проект оппозиции, что в принципе с точки зрения «зеленых крестьян» было бы весьма логичным шагом, учитывая, что спикер Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян), как известно, недавно подписала письмо в поддержку премии для Трампа.

Клин клином…

Но, к счастью, для правящих на минувшей неделе первым пунктом повестки дня пленарного заседания значились ежегодные внешнеполитические дебаты — они затянулись до позднего вечера и депутаты просто не успели рассмотреть вопрос Трампа. Это означало, что проект должен быть рассмотрен на этой неделе, то бишь вчера — во время продолжения обсуждения прошлой повестки дня — от 29-го января.

Нужно отдать должное тактикам из «Нового Единства», которые за эту неделю придумали неожиданный ход из серии… клин клином вышибает! А именно: они подготовили… альтернативное заявление Сейма, а чтобы принять его раньше того, как будет рассмотрено заявление от оппозиции, депутаты вчера проголосовали за то, что сперва будет рассмотрена повестка дня текущего заседания, то есть 5-го февраля, и лишь после этого парламентарии вернутся к повестке дня прошлой недели!

Альтернативный вариант подписали не только представители трех коалиционных фракций, но и депутаты от двух фракций правой оппозиции — Национального объединения и Объединенного списка!

Дважды помянутый

Заявление получилось историко-пафосно-фундаментальным с соответствующим названием «О значении трансатлантического сотрудничества в обеспечении мира и безопасности»!

Судя по тексту, его авторы хотели убить сразу трех зайцев:

во-первых, показать, что Америке нужно снова «возвращаться» в Европу и восстанавливать прежнюю модель взаимодействия США с европейским западным миром (ЕС, НАТО);

во-вторых, поблагодарить США и остальных союзников за помощь странам Балтии и Украине;

в-третьих — не забыть выразить признательность лично Дональду Трампу.

Впрочем, что касается главы Белого дома, то в альтернативном заявлении ничего не говорится о необходимости присуждения ему Нобелевской премии мира. В проекте Трамп упоминается дважды: «благодаря лидерству президенту США и твердому призыву, на саммите НАТО в Гааге 25-го июня 2025-го года было принято историческое решение постепенно увеличивать инвестиции в оборону до 5% от ВВП...»

И далее в тексте указывается, что «высоко оцениваем тесное сотрудничество президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС с целью добиться справедливого и долгосрочного мира и гарантий безопасности для суверенной Украины».

Также в заявлении отмечается, что США являются главным стратегическим союзником Латвии, политическое, военное и экономическое сотрудничество которого является решающим для безопасности страны.

Спасибо за все

Кроме того, подчеркнута «последовательная позиция обеих партий Конгресса США по вопросам безопасности стран Балтии, а также сотрудничество на парламентском уровне - в том числе в рамках парламентской ассамблеи НАТО и с работой представительства Сейма в Вашингтоне».

В заявлении акцентирован вклад США в содействие мирному процессу Армении и Азербайджана, в том числе в достижение договоренностей по тексту мирного договора в августе 2025 года в Вашингтоне. Также упоминаются усилия США на Ближнем Востоке, в том числе в освобождении всех захваченных «Хамас» израильских заложников.

Без США ничего не можем?

Представляя этот альтернативный документ, глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце призвала коллег к… реалистичному взгляду на ситуацию в мире.

По словам Мурниеце, генеральный секретарь НАТО Марк Руте в начале прошлой недели признался депутатам комитетов Европарламента по обороне и иностранным делам: «Европа не способна защитить себя без Соединенных Штатов. Если кто-то здесь думает, что Евросоюз или Европа в целом могут защитить себя без США, то пусть продолжают мечтать. Если Европа действительно хочет идти в одиночку, забудьте мысль, что 5 процентов будет достаточно для защиты. Они составят 10%. Вам, Европе, придется создать собственные ядерные возможности. Это будет стоить миллиарды и миллиарды евро. И при таком сценарии вы, Европа, потеряли бы главного гаранта нашей свободы – ядерную крышу США».

Закончив цитировать генсека НАТО, Мурниеце добавила от себя:

«Коллеги, будем реалистами, а не мечтателями! Вклад США в защиту и сдерживание всей Европы неоценим. Конгресс США поддержал и президент США подписал выделение 200 миллионов долларов на инициативу по безопасности Балтии. Это финансирование предназначено для стран Балтии для укрепления обороны, и оно даст нам возможность улучшить обороноспособность Национальных вооруженных сил. Реальная политика подразумевает смотреть на дела, действовать, а не слушать красивые слова.»

«Это плевок в лицо президенту»

Депутат Сейма Эдмундс Зивтиньш хотя и пообещал поддержать данный проект, тем не менее предположил, что если он задуман в качестве замены проекта от оппозиции, то это выглядит, как… «плевок в лицо Дональду Трампу».

Получается, что вместо поддержки присуждения ему Нобелевской премии латвийский парламент просто перечисляет заслуги США и других союзников в укреплении безопасности.

Так или иначе, но правящим, похоже, удалось хотя бы частично выйти из дипломатического тупика. Когда материал готовился к печати, депутаты еще даже не приступили к рассмотрению повестки дня прошлой недели…