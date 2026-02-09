Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Путин никогда не сядет за один стол с Силиней или Ринкевичсом, уверен экс-министр обороны Латвии 7 3266

Политика
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Путин никогда не сядет за один стол с Силиней или Ринкевичсом, уверен экс-министр обороны Латвии
ФОТО: president.lv

«В Кремле радуются заявлениям Силини» – так озаглавлено обширное интервью бывшего министра обороны и иностранных дел Артиса Пабрикса в Diena.

«Я был очень удивлен», – оценивает он недавние высказывания премьер-министра Латвии относительно начала прямых переговоров с Россией.

«Меня это заставляет думать, что как в политике Европы, так и в политике Латвии происходит внешнеполитическое смятение. И это нормально, тут не надо иронизировать, ибо, как мы знаем, предыдущая система закончилась. В настоящее время каждое государство ищет, какова наша позиция в новой геополитической ситуации...», – рассуждает Пабрикс.

Он напоминает, что в Евросоюзе существует пост верховного представителя по вопросам внешней политики и безопасности, и он как раз принадлежит государству Балтии.

«Почему тогда мы ищем специального представителя для переговоров с Россией? Потому, что Каллас некомпетентна? Потому, что мы туда хотим продвинуть какого-то нового человека? Нет, я думаю, что единственная причина... это то, что к сожалению Кая Каллас изолирована со стороны Москвы. Что понятно, ибо это есть тоталитарное государство, и можно понять, что им один-другой не понравится, но это не их дело. Точно так же они могут сказать, что никогда не станут говорить с Байбой Браже, Силиней или Ринкевичсом – это их возможность, но это не означает, что мы поменяем правительство как в 1940 году, когда нам выставили ультиматум. Однако подлинная проблема в том, что наш союзник — Вашингтон — до сих пор не уважает Каю Каллас...».

Господин Пабрикс призывает Старый Свет говорить в унисон: «Тогда, когда Европа показала единую позицию в вопросе Гренландии, тогда мы сразу же достигли каких-то изменений в политике Вашингтона. Мы не можем наше нахождение за столом переговоров аргументировать только тем, что нам нужно тоже перекусить за этим столом. Каков план Европы? У Виткоффа, Кушнера и Трампа есть план».

«Западный мир умеет красиво говорить, – иронизирует далее латышский деятель. – Но эта поддержка Украине не такова, какая должна бы быть, и мы видим также давление США на Украину, но не видим такого же давления на Россию. Тем самым ясно, что это нисколько не радует и это близоруко, ибо какого-то мира мы такой политикой можем достичь, но такой мир продолжит раздроблять наше единство — как трансатлантическое, так внутреннее единство Европы».

Читайте нас также:
#США #Украина #Латвия #дипломатия #кремль #внешняя политика #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
1
2
0
1
0

Оставить комментарий

(7)
  • E
    Enigma
    10-го февраля

    Премьерша в порнухе снималась, презик- открытый пидор. Это как себя надо не уважать, чтобы с ними не только общаться, но и за одним столом сидеть? Вова человек с понятиями, поэтому нет.

    14
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    9-го февраля

    За что её уважать

    50
    4
  • kc
    koss curator
    9-го февраля

    Palieliniet savu dzimumlocekli vismaz par 10 cm tikai 30 dienās, sasniedziet stabilu erekciju un nogādājiet savu draudzeni līdz orgasmam vismaz 5 reizes pēc kārtas — garantēti, medicīniski pierādīti rezultāti:---> lnk.ink/hardmax

    1
    38
  • VA
    Vairis Arlauskas
    9-го февраля

    С Ринкевичсом не будет-панятна потчему.Гомофобия.С Браже не будет-она отчен строга к нему.Испугается.А вот с Силиней может.Красивая ,добрая-ему понравитца.Но не ей.

    4
    40
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го февраля

    Конечно не сядет.

    У него уровень не тот!

    62
    2
  • Д
    Добрый
    Mr.FGJCNJK
    9-го февраля

    Ещё как сядет. На скамью подсудимых в Гааге. Тот самый уровень.Всему своё время. Свои же поддельники и сдадут.Только бизнес,ничего личного

    3
    58
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    9-го февраля

    Хрущев так же исступленно уверял, что в 70-м коммунизм наступит. Да ты, Добрый, оказывается, коммунист! Партбилет в 1991-м закопал или до сих пор у сердца носишь? :)

    20
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Хотите поработать на выборах? Начинается прием заявок на работу на избирательных участках
Изображение к статье: Сейм решит, стоит ли выдавать граждан Латвии для уголовного преследования в Великобритании
Изображение к статье: У адвокатуры Латвии - непростые времена
Изображение к статье: Минсообщения поддерживает обязанность регистрировать пользователей предоплаченных SIM-карт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео