Бывает и хуже: латвийский интернет сравнили с европейским 7 2101

Политика
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бывает и хуже: латвийский интернет сравнили с европейским
ФОТО: LETA

Остается лишь год до контрольного срока, к коему Латвия намеревалась обеспечить свое население – как в городе, так и в деревне – повсеместной передачей данных со скоростью не менее 100 Мб/c.

Еще вдоль трасс Via Baltica и Rail Baltica должны были быть созданы зоны уверенного приема мобильной связи 5G; сельские территории собирались обслужить интернетом по стандарту «последней мили» – т.е., довести оптоволоконные кабели до самого крайнего хутора.

Что получилось, рассказывал правительству министр сообщений Атис Швинка («Прогрессивные»).

Хотели как лучше

План развития отрасли связи до 2027 года, надо отметить, разрабатывался по распоряжению N 826 Кабинета Министров во главе с Артурсом Кришьянисом Кариньшем («Новое Единство»), от 11.11.2021. Видимо, благодаря Дню Лачплесиса, у него и получился такой боевитый характер.

И то сказать – времена тогда были недорогих, ковидных, «вертолетных» денег – а разрушение десятилетиями и даже веками сложившихся экономических связей во всей Восточной Европе еще никому в голову прийти не могло.

В настоящее время ведомство А.Швинки констатирует, что подавляющее большинство задач выполнено «частично», а одна не выполнена совсем – создание центра технических компетенций интернета.

Отстающие от евроуровня

В Латвии высокоскоростная (от 100 Мб/c) сеть обеспечивается для 71,4% населения, что ниже среднего показателя по Евросоюзу (78,9%). Если же брать в расчет фиксированный интернет в сельской местности, то он в стране обеспечен только на 13,1% территории, что вчетверо меньше евроуровня.

Отдельным звеном цепи является корпоративный интернет – в ЛР высокоскоростной связью может похвалиться, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, 47,91% предприятий, что на 17% меньше, чем в среднем по Евросоюзу.

Занятно, но уровень Латвии тут оказался повыше, чем у существенно превышающих нас по развитию экономики государствам-членам ОЭСР: Великобритании, Исландии, Израиля.

«В Латвии, – указывает министерство, – наблюдается медленный прогресс в отношении обеспечения темпов внедрения кабелей оптического волокна (FTTP) для домашних хозяйств, а также сетей очень высокой производительности (со скоростью передачи данных не менее 100 Мбит/с), поэтому поставленная цель для Латвии в отношении сетей очень высокой производительности может не быть достигнута».

Интернет на службе армии

Но понятное дело, что интернет нам нужен – не чтоб в игрушки играть.

«Преимущество Латвии — сеть мобильных данных… Помимо этого, имеет важное значение укрепление внешней границы Латвии и ЕС, где предполагается создать и камеры наблюдения, датчики и др. современные технологии, для обеспечения работы которых устойчивое сетевое покрытие особенно важно».

Главными же проблемными зонами с момента разработки правительственного Плана, по-прежнему остаются «низкий уровень населенности и существенная недостаточность инвестиций». Хотя, справедливости ради, Еврокомиссия признает последнее обстоятельство как системную проблему Старого Света. Хотя жители той же Испании и Португалии легко выходят в домовой чат и без мобильных сетей – в своем климате это происходит естественным образом, как и было тысячелетиями. А у нас при забортных -20 градусах вся и надежда, что на высокие технологии.

Латвийский 5G

Пятым поколением связи в республике пользуется более 71% домохозяйств, в то время как в ЕС в целом свыше 94%. Ниже нас этот показатель только в Румынии.

#инвестиции #Латвия #развитие #интернет #5g #технологии #Евросоюз
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
(7)
  • SN
    Scythe Necris
    12-го февраля

    Начнем с того, что огромное количество домохозяйств в Латвии не имеет возможности пользоваться нормальным мобильным интернетом, им приходится довольствоваться установкой антенн типа Mikrotik LHG и подобных, причем на 2.4GHz диапазон и часто на некое подобие вышек, сооруженных своими руками. Скорости не выше 15 мегабит, но и то лучше, чем от мобильного оператора. Дальше, прокладка оптики дело хорошее, но очень ресурсозатратное как в плане работ, так и в плане всевозможных разрешений и выплат. Кто будет финансировать земляные работы до хутора, в 30 км от ближайшей точки, проводя работы как по частным территориям, так и зачастую по запрешенным? И всяких припонов дохрена по пути к клиенту. Реально проще Starlink купить

    0
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    11-го февраля

    И чем опять гордитесь. Что на халявные бабки, вы там что-то сделали. И опять бабки не ваши)))))))))) Так вы нищеброды))))))))))/ Попрошайки, вам позор. И пора уже привыкать к этому. Вам денег не дали на заведомо утопичную "раил балтик"-стройка и загнулась))))))))) ВЫ САМИ, НИЧЕГО НЕ МОЖИТЕ!!!!! И ДАЛЬШЕ, БУДЕТ ТОЛЬКО ВЕСЕЛЕЙ!!!! У ЕВРООПЫ, У САМИХ БАБОСЫ НА ИСХОДЕ+ДОЛГ В 100%+........ ГОТОВЬТЕСЬ. ХАЛЯВА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ... ВО ПОРЖОМ ТО..... А , ЧТО НА СЧЁТ КОНТРАКТА С -"ГАСПРОМОМ"-))))))))/)))))))))))))))))))))))))) ЧЁ ДУМАЛИ НИ КТО НЕ УЗНАЕТ, ТАК В ТИХУЮ И ЛЯЖИТЕ))))))))))))))) ВЫ КАК ВСЕГДА... АЖ И ДУМАТЬ ПРОТИВНО, НА ЧТО ВЫ ЕЩЁ СПОСОБНЫ....

    1
    0
  • bt
    bory tschist
    10-го февраля

    тут все такие залихватские "знатоки" интернета и компьютерной связи – невольно вспомнилoсь (как сравнение) демонстративное заявление тов.собаки-шарикова: "у самих револьвера найдутся" p.s. _у малограмотных жлобов, c некоторых времён, компьютер в квартире стал чем-то вроде: "погоды"(л. дóлиной), наличия личных – мозгa и благосостояния

    1
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го февраля

    латвийский интернет сравнили

    == Вот интересно таки получается, а почему если Латвия только латышская, то интернет латвийский?

    Он тоже должен быть только латышским.

    22
    3
  • bt
    bory tschist
    Mr.FGJCNJK
    10-го февраля

    ...a всё очень просто: вы – нé коренной житель Латвии (т.е. – не латыш) поэтому – являетесь латвийским жителeм, а не – латышом. _ к тому же, интернет (речь – не о языкax сегодняшнего пользования им) не может быть латышским или русским, так как это цифровое изобретение – изначально было разработано немцами, a после второй мировой войны усовершенствованно в США.

    3
    4
  • bt
    bory tschist
    Mr.FGJCNJK
    10-го февраля

    p.s. неплохо было бы Bам почитать материалы (хотя бы, вкратце) об истории создания интернета, прежде чем здесь публично выражать своё "мнение" (школьника)

    3
    4
  • SN
    Scythe Necris
    Mr.FGJCNJK
    12-го февраля

    bory tschist, однако, мало вы знаете про создание интернета. Это первое. Второе, что говоря про "цифру" и "немцы после WW2" уже показываете своё неуважение к предмету.

    0
    0
Читать все комментарии

