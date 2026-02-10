Остается лишь год до контрольного срока, к коему Латвия намеревалась обеспечить свое население – как в городе, так и в деревне – повсеместной передачей данных со скоростью не менее 100 Мб/c.

Еще вдоль трасс Via Baltica и Rail Baltica должны были быть созданы зоны уверенного приема мобильной связи 5G; сельские территории собирались обслужить интернетом по стандарту «последней мили» – т.е., довести оптоволоконные кабели до самого крайнего хутора.

Что получилось, рассказывал правительству министр сообщений Атис Швинка («Прогрессивные»).

Хотели как лучше

План развития отрасли связи до 2027 года, надо отметить, разрабатывался по распоряжению N 826 Кабинета Министров во главе с Артурсом Кришьянисом Кариньшем («Новое Единство»), от 11.11.2021. Видимо, благодаря Дню Лачплесиса, у него и получился такой боевитый характер.

И то сказать – времена тогда были недорогих, ковидных, «вертолетных» денег – а разрушение десятилетиями и даже веками сложившихся экономических связей во всей Восточной Европе еще никому в голову прийти не могло.

В настоящее время ведомство А.Швинки констатирует, что подавляющее большинство задач выполнено «частично», а одна не выполнена совсем – создание центра технических компетенций интернета.

Отстающие от евроуровня

В Латвии высокоскоростная (от 100 Мб/c) сеть обеспечивается для 71,4% населения, что ниже среднего показателя по Евросоюзу (78,9%). Если же брать в расчет фиксированный интернет в сельской местности, то он в стране обеспечен только на 13,1% территории, что вчетверо меньше евроуровня.

Отдельным звеном цепи является корпоративный интернет – в ЛР высокоскоростной связью может похвалиться, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, 47,91% предприятий, что на 17% меньше, чем в среднем по Евросоюзу.

Занятно, но уровень Латвии тут оказался повыше, чем у существенно превышающих нас по развитию экономики государствам-членам ОЭСР: Великобритании, Исландии, Израиля.

«В Латвии, – указывает министерство, – наблюдается медленный прогресс в отношении обеспечения темпов внедрения кабелей оптического волокна (FTTP) для домашних хозяйств, а также сетей очень высокой производительности (со скоростью передачи данных не менее 100 Мбит/с), поэтому поставленная цель для Латвии в отношении сетей очень высокой производительности может не быть достигнута».

Интернет на службе армии

Но понятное дело, что интернет нам нужен – не чтоб в игрушки играть.

«Преимущество Латвии — сеть мобильных данных… Помимо этого, имеет важное значение укрепление внешней границы Латвии и ЕС, где предполагается создать и камеры наблюдения, датчики и др. современные технологии, для обеспечения работы которых устойчивое сетевое покрытие особенно важно».

Главными же проблемными зонами с момента разработки правительственного Плана, по-прежнему остаются «низкий уровень населенности и существенная недостаточность инвестиций». Хотя, справедливости ради, Еврокомиссия признает последнее обстоятельство как системную проблему Старого Света. Хотя жители той же Испании и Португалии легко выходят в домовой чат и без мобильных сетей – в своем климате это происходит естественным образом, как и было тысячелетиями. А у нас при забортных -20 градусах вся и надежда, что на высокие технологии.

Латвийский 5G

Пятым поколением связи в республике пользуется более 71% домохозяйств, в то время как в ЕС в целом свыше 94%. Ниже нас этот показатель только в Румынии.