В системе юстиции в последние годы зарплаты приоритетно повышались в учреждениях, работающих в сфере безопасности, тогда как вопрос оплаты труда помощников судей в Риге по-прежнему остается проблематичным, заявила в интервью агентству ЛЕТА министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, пишет ЛЕТА.

Министр подчеркнула, что рост зарплат в предыдущих бюджетах в приоритетном порядке касался Управления мест заключения (УМЗ) и Государственной службы пробации (ГСП), поскольку работа этих учреждений тесно связана с государственной безопасностью.

Заработная плата была увеличена и в Регистре предприятий, чтобы укрепить его потенциал в экономических вопросах.

Министр признала, что Министерство юстиции (МЮ) в общем сравнении зарплат среди министерств не входит в число наиболее высокооплачиваемых учреждений, и необходимо думать о том, как мотивировать сотрудников, поскольку есть работники, которые выдерживают конкурс на должность судьи или прокурора, однако часть из них уходит работать в другие министерства.

МЮ должно быть способно конкурировать как с другими министерствами, так и с частным сектором, подчеркнула Либиня-Эгнере.

Текучесть кадров на должностях помощников судей в Риге высока по сравнению с регионами, так как в регионах уровень оплаты труда является конкурентоспособным, а в Риге — недостаточным, заключила министр.

Совет по судебной власти в настоящее время работает над реформой, предусматривающей, что в будущем для вспомогательного персонала судов будет обязательной степень магистра в области права. Либиня-Эгнере пояснила, что с повышением категории должности вырастет и заработная плата.

Для действующих сотрудников может быть установлен переходный период для получения степени магистра.

Министр сообщила, что в настоящее время имеется около 30 незаполненных вакансий судей, и часть из них может быть не заполнена, чтобы сэкономленные средства направить на поддержку вспомогательного персонала.

В долгосрочной перспективе должность помощника судьи может быть переименована в судебного юриста с более высокими требованиями к квалификации и оплате труда, а также с более четким карьерным путем до должности судьи, пояснила министр.

Комментируя распределение судебного бюджета, министр отметила, что в настоящее время Верховный суд (ВС) самостоятельно формирует свой бюджет, тогда как бюджетные заявки городских и окружных судов готовит министерство. Обсуждается возможность в будущем формировать единый бюджетный запрос для судов всех трех инстанций.

Либиня-Эгнере подчеркнула, что до сих пор судебная власть не сталкивалась с сокращением финансирования, в том числе в сфере оплаты труда, что подтверждает приоритет государства в обеспечении независимой судебной власти.