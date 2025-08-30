Baltijas balss logotype
80:84! Латвия была в шаге от сенсации, но Сербия выстояла

Спорт
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
80:84! Латвия была в шаге от сенсации, но Сербия выстояла
ФОТО: LETA

Мужская сборная Латвии по баскетболу в субботу в Риге в третьем матче финального турнира чемпионата Европы со счётом 80:84 (18:22, 20:20, 18:25, 24:17) уступила фавориту турнира — сборной Сербии с Николой Йокичем в составе, пишет LETA.

Ход игры

Счёт в матче точным дальним броском открыл Давис Бертанс, но сразу после этого с броском из центра штрафной зоны ответил Никола Йокич. Уже в следующей атаке сборной Латвии травму получил Андрей Гражулис, которого быстро заменили.

Далее команды обменивались быстрыми и результативными атаками, и спустя пять минут счёт был равный — 12:12. После первых десяти минут Латвия уступала 18:22, при этом две трети своих очков набрав трёхочковыми бросками, тогда как соперники доминировали в штрафной зоне, особенно Йокич.

Сербы впервые реализовали трёхочковый только в начале второй четверти — точен был Тристан Вукчевич. Далее латвийцы в течение нескольких минут забивали исключительно из-за периметра, и в середине четверти Давис Бертанс вновь вывел латвийцев вперёд — 29:28. Затем Кристап Порзиньгис эффектно забил мяч сверху, увеличив преимущество до трёх очков, но соперники ответили дальним броском и точным броском Йокича с разворота — 33:31.

Во второй половине четверти сербский игрок Алекса Аврамович был безошибочен с дистанции и за 100 секунд до перерыва обеспечил своей команде преимущество в девять очков — 42:33. До конца первой половины Кристер Зорик дальним броском и Рихард Ломажс точными штрафными немного сократили отставание — 38:42.

В начале второй половины команды разделяли 2–4 очка, при этом латвийцы в основном набирали очки с линии штрафных. После результативных атак Йокича и Марко Гудурича сербы увеличили преимущество до восьми очков — 50:42. После точного трёхочкового Гудурича за минуту до конца четверти отрыв сербов превысил десять очков. Перед последними десятью минутами основного времени сборная Латвии уступала 56:67.

Если в предыдущей четверти латвийцы не реализовали ни одного трёхочкового, то в первой минуте четвёртого отрезка ещё один дальний бросок забросил Давис Бертанс — 59:67. Огнен Добрич быстро ответил броском из угла, но затем свои попытки реализовали Ломажс и снова Бертанс — 63:70, хотя вскоре Добрич вновь был точен с периметра.

Разница в счёте оставалась десять очков и в середине четвёртой четверти. В начале Давис Бертанс отличился в защите, заблокировав соперника. Затем Артур Жагарс реализовал один из двух штрафных, а после точного броска Йокича Роланд Шмит ответил трёхочковым — 69:77.

Когда до конца основного времени оставалось две с половиной минуты, Ломажс набрал три очка за атаку, а ровно за две минуты до финального свистка Бертанс вновь был точен из-за дуги — 75:79. Впрочем, вскоре дальний бросок реализовал и Йокич — 82:75, а Порзиньгис двумя штрафными сократил отставание — 77:82.

За 62 секунды до финала Артур Куруц забросил трёхочковый и сократил отставание до двух очков. В следующей атаке сербов на Йокиче сфолили, и он хладнокровно реализовал оба штрафных — 84:80. Оставшиеся атаки не принесли очков, и матч завершился минимальным преимуществом сербов.

Лучшие игроки

Давис Бертанс реализовал четыре из десяти трёхочковых бросков, набрал 16 очков и сделал десять подборов. У Кристапа Порзиньгиса — 14 очков, шесть подборов и три блок-шота, Рихард Ломаж набрал 13 очков и отдал четыре результативные передачи, Роланд Шмит и Артур Куруц записали на свой счёт по десять очков, а Артур Жагарс отметился девятью очками и шестью результативными передачами.

Из-за травмы матч рано завершил Андрей Гражулис.

У соперников лучшую игру в карьере за сборную провёл Йокич, набравший 39 очков и сделавший десять подборов. У Филипа Петрушева — 12 очков, у Марко Гудурича — 11 очков, пять подборов и пять результативных передач.

Сербской сборной из-за травмы не смог помочь защитник Богдан Богданович.

Латвийские баскетболисты реализовали 22 из 23 штрафных бросков, а соперники были безошибочны во всех 18 попытках с линии штрафных.

У Сербии три победы

В подгруппе A у Сербии три победы в трёх матчах и гарантированное место в 1/8 финала. Турция, также одержавшая две победы в двух играх, сегодня вечером встретится с Португалией, у которой одна победа в двух матчах. По одной победе в трёх играх имеют Латвия и Эстония, а Чехия проиграла все три встречи.

В первом матче чемпионата Европы в среду латвийские баскетболисты уступили Турции со счётом 73:93, а в пятницу одолели Эстонию — 72:70. Сербия в первом матче разгромила Эстонию 98:64, а во втором победила Португалию 80:69.

Сборная Латвии в рамках группы A в Риге 1 сентября сыграет с Португалией, а 3 сентября — с Чехией.

В первой игре дня Эстония обыграла Чехию со счётом 89:75.

Позже сегодня в 21:15 встретятся Португалия и Турция.

В финальном турнире чемпионата Европы участвуют 24 сборные, разделённые на четыре группы. Игры проходят в конце августа и начале сентября в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, который пройдёт в Риге. В первой половине сентября будут определены обладатели медалей. В 1/8 финала встретятся команды из групп A и B, а также C и D.

#баскетбол #евробаскет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    31-го августа

    Ой, да и насрать, на дураков пронумерованных! Взрослые люди уже вроде, неужели их жизнь ничему так и не научила, кроме как номер для подсчёта дураков, на себе таскать? Слава Богу, что это их беда, я лучше в баре посижу с хмельными красавицами.

    4
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    31-го августа

    Хотел бы добавить, ведь ещё и по городу ходят, показывают свои дурацкие номера! Больше одеть нечего?

    4
    1

