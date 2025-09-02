Стало известно, когда поступят в продажу билеты на матч сборной Латвии в 1/8 финала ЧЕ

Билеты на матч мужской сборной Латвии в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу в Риге поступят в продажу во вторник, сообщила в понедельник Латвийский баскетбольный союз (ЛБС) в своём аккаунте в сети X.com, пишет LETA.

Во вторник в 12:00 возможность приобрести билеты в приоритетном порядке будет предоставлена всем, кто зарегистрируется на сайте 6speletajs.lv до 11:30 того же дня. Ссылка для покупки билетов будет отправлена на электронную почту, отмечается в сообщении ЛБС.

Напомним, в понедельник Турция в матче группы A в Риге со счётом 84:64 победила Эстонию, сборная Латвии со счётом 78:62 обыграла Португалию, а Сербия выиграла у Чехии — 82:60.

Таким образом, в группе A Турция и Сербия имеют по четыре победы в четырёх матчах, у Латвии — две победы. Эти три команды уже обеспечили себе участие в плей-офф. У Эстонии и Португалии — по одной победе, а Чехия проиграла все четыре встречи и лишилась шансов выйти в 1/8 финала.

В группе B четыре победы одержала Германия, по три — Литва и Финляндия, по одной — Черногория и Швеция, а Великобритания проиграла все четыре матча. В 1/8 финала сборная Латвии встретится с командой, занявшей второе место в этой группе.

Ранее генеральный секретарь ЛБС Каспар Ципрус отметил, что вопрос о продаже билетов на матч латвийской сборной в Риге будет решён после официального выхода команды в 1/8 финала, что и обеспечила победа Сербии. Он также подчеркнул, что будет искаться наилучший вариант, чтобы как можно больше билетов досталось латвийским болельщикам.

По его словам, на данный момент уже продана треть билетов на матч, который состоится в Риге в субботу в 18:30 против команды, занявшей второе место в группе B.

В то же время на сайте Eurobasket.bezrindas.lv, где продаются билеты на чемпионат, значилось, что продажа билетов "приостановлена".

Билеты на матчи чемпионата Европы можно было приобрести с начала апреля.

В финальном турнире чемпионата Европы участвуют 24 сборные, разделённые на четыре группы. Игры проходят в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, который пройдёт в Риге и определит обладателей медалей.