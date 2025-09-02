Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стало известно, когда поступят в продажу билеты на матч сборной Латвии в 1/8 финала ЧЕ 0 650

Спорт
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Стало известно, когда поступят в продажу билеты на матч сборной Латвии в 1/8 финала ЧЕ
ФОТО: LETA

Билеты на матч мужской сборной Латвии в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу в Риге поступят в продажу во вторник, сообщила в понедельник Латвийский баскетбольный союз (ЛБС) в своём аккаунте в сети X.com, пишет LETA.

Во вторник в 12:00 возможность приобрести билеты в приоритетном порядке будет предоставлена всем, кто зарегистрируется на сайте 6speletajs.lv до 11:30 того же дня. Ссылка для покупки билетов будет отправлена на электронную почту, отмечается в сообщении ЛБС.

Напомним, в понедельник Турция в матче группы A в Риге со счётом 84:64 победила Эстонию, сборная Латвии со счётом 78:62 обыграла Португалию, а Сербия выиграла у Чехии — 82:60.

Таким образом, в группе A Турция и Сербия имеют по четыре победы в четырёх матчах, у Латвии — две победы. Эти три команды уже обеспечили себе участие в плей-офф. У Эстонии и Португалии — по одной победе, а Чехия проиграла все четыре встречи и лишилась шансов выйти в 1/8 финала.

В группе B четыре победы одержала Германия, по три — Литва и Финляндия, по одной — Черногория и Швеция, а Великобритания проиграла все четыре матча. В 1/8 финала сборная Латвии встретится с командой, занявшей второе место в этой группе.

Ранее генеральный секретарь ЛБС Каспар Ципрус отметил, что вопрос о продаже билетов на матч латвийской сборной в Риге будет решён после официального выхода команды в 1/8 финала, что и обеспечила победа Сербии. Он также подчеркнул, что будет искаться наилучший вариант, чтобы как можно больше билетов досталось латвийским болельщикам.

По его словам, на данный момент уже продана треть билетов на матч, который состоится в Риге в субботу в 18:30 против команды, занявшей второе место в группе B.

В то же время на сайте Eurobasket.bezrindas.lv, где продаются билеты на чемпионат, значилось, что продажа билетов "приостановлена".

Билеты на матчи чемпионата Европы можно было приобрести с начала апреля.

В финальном турнире чемпионата Европы участвуют 24 сборные, разделённые на четыре группы. Игры проходят в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, который пройдёт в Риге и определит обладателей медалей.

Читайте нас также:
#баскетбол #евробаскет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда»
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда» 156
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге 195
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии 250
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен 231

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 17
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 17
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 258
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 65
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 44
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 66
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 17
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 17
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 258

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео