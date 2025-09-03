Латвийские баскетболисты завершают групповой этап и узнают соперника по 1/8 финала

Мужская сборная Латвии по баскетболу сегодня в Риге проведет свой пятый и заключительный матч группового этапа чемпионата Европы (ЧЕ), в котором встретится с Чехией, а также узнает, кто станет её соперником в 1/8 финала — Литва, Финляндия или Германия, пишет ЛЕТА.

Матч в «Арене Xiaomi» начнётся в 18:00 и будет транслироваться в прямом эфире на канале TV3.

В первом матче дня в группе A в 14:45 встретятся Эстония и Португалия, которые будут бороться за последнюю путёвку в 1/8 финала, а в третьей игре, в 21:15, Сербия и Турция сразятся за первое место в группе.

Другие матчи будут транслироваться в прямом эфире на каналах Go3 Sport.

После четырёх матчей в группе A у Турции и Сербии по четыре победы, у Латвии — две, у Эстонии и Португалии — по одной, а Чехия проиграла все четыре встречи.

В параллельной группе B в Тампере в 13:30 Черногория сыграет с Великобританией, в 16:30 — Литва со Швецией, а в 20:30 в последнем матче дня Финляндия встретится с Германией, определяя соперника латвийцев по 1/8 финала.

Если Германия победит Финляндию, Латвия сыграет с Литвой. В зависимости от разницы очков при победе Финляндии над Германией, соперником латвийцев может стать как Финляндия, так и Германия.

В группе Тампере перед последним туром Германия одержала четыре победы, Литва и Финляндия — по три, Черногория и Швеция — по одной, а Великобритания проиграла все четыре встречи. При этом ни одна из трёх нижних команд ещё не потеряла шансов на выход в плей-офф.

Латвийская сборная начала турнир с поражения 73:93 от Турции, затем выиграла у Эстонии со счётом 72:70, после чего уступила Сербии — 80:84, а в понедельник обыграла Португалию — 78:62. Чехи поочерёдно проиграли Португалии (50:62), Турции (78:92), Эстонии (75:89) и Сербии (60:82).

В матче с Сербией травму стопы получил нападающий Андрей Гражулис, для которого финальный турнир завершён.

Главному тренеру Луке Банки в сборной Латвии помогают тренеры Янис Гайлитис, Артур Висоцкий-Рубенис, Жанис Пейнерс и Давис Чодерс, а также тренер по физподготовке Оскар Эрнштейн.

В финальном турнире чемпионата Европы участвуют 24 сборные, которые в конце августа и начале сентября соревнуются в четырёх группах в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, который пройдёт в Риге в первой половине сентября и определит обладателей медалей. В 1/8 финала встретятся команды из групп A и B, а также C и D.