Литовцам выделено 450 билетов на матч 1/8 финала против Латвии 0 1031

Спорт
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Литовцам выделено 450 билетов на матч 1/8 финала против Латвии
ФОТО: LETA

На матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу против сборной Латвии, который состоится в субботу, литовской стороне было выделено 450 билетов, сообщает Литовская баскетбольная ассоциация (ЛБА), пишет LETA.

Как уже сообщалось, сборная Литвы в среду в финском городе Тампере обыграла команду Швеции со счётом 74:71 и заняла второе место в группе B, получив в первом раунде плей-офф соседский дуэль со сборной Латвии.

Встреча сборных Латвии и Литвы за выход в четвертьфинал турнира состоится в субботу в рижской арене «Xiaomi» в 18:30.

«Хотим сообщить, что после получения квоты из 450 билетов возможность их приобрести была предоставлена игрокам сборной, персоналу, членам Литовской баскетбольной ассоциации, спонсорам и наиболее активным фан-группам, которые постоянно сопровождают сборную», — говорится в заявлении ЛБА.

На данный момент на официальной платформе продажи билетов eurobasket.bezrindas.lv указано, что все билеты на матч Латвии и Литвы распроданы.

В финальном турнире чемпионата Европы участвуют 24 сборные, разделённые на четыре группы. Игры проходят в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле в конце августа и начале сентября. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в стадию плей-офф, матчи которой проходят в Риге в первой половине сентября. В 1/8 финала встречаются команды из групп A и B, а также C и D.

#баскетбол #евробаскет
