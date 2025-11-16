После матча 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Испании, в котором действующие чемпионы Европы одержали победу со счетом 4:0, команда Луиса де ла Фуэнте установила новый рекорд беспроигрышной серии, оставаясь непобежденной в основное время на протяжении 30 встреч.

Об этом сообщает Королевская испанская футбольная федерация.

Таким образом, сборная Испании обновила рекорд, достигнутый при наставнике Висенте дель Боске. Вместе с двукратным победителем Лиги чемпионов «Фурия Роха» не проигрывала с 2010 по 2013 год.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте не уступают соперникам с 2023 года. За это время национальная команда выиграла Лигу наций и чемпионат Европы.

После пяти матчей отбора на ЧМ-2026 Испания заработала 15 очков и располагается на первой строчке в группе Е.