Испанец набил Статую Свободы в честь своей победы на Открытом чемпионате США-2025.

У Алькараса уже есть несколько татуировок в честь его побед на турнирах «Большого шлема».

В сезоне-2025 Карлос Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трех «Мастерсах» (в Монте-Карло, Риме и Цинциннати) и выиграл три «пятисотника».