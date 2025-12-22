Baltijas balss logotype
Первая ракетка мира Карлос Алькарас сделал татуировку со Статуей Свободы в честь победы на US Open-2025 0 79

Спорт
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Первая ракетка мира Карлос Алькарас сделал татуировку со Статуей Свободы в честь победы на US Open-2025

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас показал новую татуировку.

Испанец набил Статую Свободы в честь своей победы на Открытом чемпионате США-2025.

У Алькараса уже есть несколько татуировок в честь его побед на турнирах «Большого шлема».

В сезоне-2025 Карлос Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трех «Мастерсах» (в Монте-Карло, Риме и Цинциннати) и выиграл три «пятисотника».

#теннис #спорт #US open #татуировка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
