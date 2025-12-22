Baltijas balss logotype
В Риге состоится громкое бойцовское шоу — «BAZARA 0 Fight Club III» 0 130

Спорт
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге состоится громкое бойцовское шоу — «BAZARA 0 Fight Club III»
ФОТО: пресс-фото

Уже третье мероприятие бойцовской серии “BAZARA 0” соберет ведущих латвийских бойцов и спортсменов из-за рубежа, которые сразятся по специальным гибридным правилам. Шоу обещает зрителям адреналиновые поединки с высококлассным техническим оформлением. “BAZARA 0 Fight Club III” пройдет 10 января 2026 года в Xiaomi Arena в Риге.

“BAZARA 0 Fight Club II”, который состоялся 8 мая 2025 года, включал 10 поединков по гибридным правилам в клетке, тогда как третье шоу предложит расширенную программу из 12 пар.

Среди главных ожидаемых боев — выяснение отношений между латвийским шоуменом Кристапом Зутом и боксёром Францисом Розенталсом, бой за пояс чемпиона “BAZARA 0 Fight Club” в категории Pound-for-Pound по кикбоксингу между легендами латвийского кикбоксинга Зауром Джавадовым и Кристапом Зиле, а также поединок тяжеловесов Артура Скабарниека и Квентина «Рускова» Домингоса. В шоу также примут участие бывший чемпион Европы по версии WBO в боксе Ричардс Болотникс, чемпион мира ADCC Хасан Межиев, братья Аукштикални и другие.

Основатель “BAZARA 0” Даник Весненок неоднократно подчеркивал, что его долгосрочная цель — создать лучший бойцовский шоу-проект в Латвии.

«BAZARA 0 Fight Club III — это потенциально крупнейшее бойцовское шоу в истории Латвии, созданное специально для латвийской публики и Латвии, — комментирует Весненок. — Мы старались не привлекать чрезмерное количество международных звезд, а сосредоточиться на лучших бойцах из нашей страны, чтобы создать самые зрелищные и интересные поединки. Мы готовим мощные визуальные решения и атмосферу, заботимся о том, чтобы всё — и в клетке, и за её пределами — проходило на высочайшем уровне. Я сам был бойцом, поэтому мы делаем всё возможное, чтобы и сами спортсмены получали удовольствие от этого процесса».

#спортсмены #спорт #бокс #атмосфера
Оставить комментарий

Видео