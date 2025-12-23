В понедельник, 22 декабря, прошла встреча Кубка Африки-2025 между командами Мали и Замбии.
В первом тайме малийцы получили право на 11-метровый, но нападающий этой сборной Эль Билал Туре не реализовал его.
Этот пенальти стал пятым подряд, не забитым в ворота Замбии на Кубках Африки. Ранее 11-метровые в ворота замбийцев не забивали такие игроки как Асамоа Гьян, Дидье Дрогба и Джон Оби Микел.
Незабитые пенальти в ворота сборной Замбии на Кубках Африки:
2012 – Замбия – Гана (1:0), Асамоа Гьян;
2012 – Замбия - Кот-д`Ивуар (0:0, пен. 8:7), Дидье Дрогба;
2013 –Замбия – Эфиопия (1:1), Салахдин Ахмед;
2013 – Замбия – Нигерия (1:1), Джон Оби Микель;
2025 – Мали - Замбия (1:1), Эль Билал Туре.
Оставить комментарий