В понедельник, 22 декабря, прошла встреча Кубка Африки-2025 между командами Мали и Замбии.

В первом тайме малийцы получили право на 11-метровый, но нападающий этой сборной Эль Билал Туре не реализовал его.

Этот пенальти стал пятым подряд, не забитым в ворота Замбии на Кубках Африки. Ранее 11-метровые в ворота замбийцев не забивали такие игроки как Асамоа Гьян, Дидье Дрогба и Джон Оби Микел.

Незабитые пенальти в ворота сборной Замбии на Кубках Африки: