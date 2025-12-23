Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В ворота сборной Замбии не забили пять последних пенальти на Кубках Африки 0 138

Спорт
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В ворота сборной Замбии не забили пять последних пенальти на Кубках Африки

В понедельник, 22 декабря, прошла встреча Кубка Африки-2025 между командами Мали и Замбии.

В первом тайме малийцы получили право на 11-метровый, но нападающий этой сборной Эль Билал Туре не реализовал его.

Этот пенальти стал пятым подряд, не забитым в ворота Замбии на Кубках Африки. Ранее 11-метровые в ворота замбийцев не забивали такие игроки как Асамоа Гьян, Дидье Дрогба и Джон Оби Микел.

Незабитые пенальти в ворота сборной Замбии на Кубках Африки:

2012 – Замбия – Гана (1:0), Асамоа Гьян;
2012 – Замбия - Кот-д`Ивуар (0:0, пен. 8:7), Дидье Дрогба;
2013 –Замбия – Эфиопия (1:1), Салахдин Ахмед;
2013 – Замбия – Нигерия (1:1), Джон Оби Микель;
2025 – Мали - Замбия (1:1), Эль Билал Туре.
Читайте нас также:
#футбол #Африка #спорт #события #Мали
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Астон Вилла» повторила клубный рекорд по числу побед подряд во всех турнирах
Изображение к статье: Доротея Вирер о планах после завершения карьеры: хочу наслаждаться семьей, стать мамой
Иконка видео
Изображение к статье: Гол Салаха с пенальти принёс сборной Египта победу над ЮАР в матче Кубка Африки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео