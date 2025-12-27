Сборная Египта обыграла национальную команду ЮАР в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу египтян.

Автором единственного гола стал Мохамед Салах, на 45-й минуте он реализовал пенальти.

На второй компенсированной ко второму тайму минуте защитник сборной Египта Мохамед Хани был удалён с поля.

Египет набрал шесть очков и единолично возглавил таблицу группы В, ЮАР с тремя баллами находится на второй строчке.

29 декабря в заключительных матчах группового этапа египтяне сыграют с Анголой, а южноафриканцы с Зимбабве.