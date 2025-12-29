Baltijas balss logotype
The Telegraph: бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии может быть приговорен к тюремному сроку 0 204

Спорт
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: The Telegraph: бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии может быть приговорен к тюремному сроку

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Энди Кэрролл может быть приговорен к тюремному сроку за нарушение судебного запрета на преследование. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Ранее издание The Sun уведомило о задержании в апреле на пункте паспортного контроля в аэропорту Станстед в Лондоне одного из бывших игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) по подозрению в покушении на изнасилование. Футболиста, чье имя не раскрывалось, отпустили под залог до конца февраля 2026 года. Позже полиция подтвердила, что обвиняемым является Энди Кэрролл, о чем сообщает The Telegraph.

«Мужчине [Кэрроллу] предъявлено обвинение в нарушении судебного запрета на преследование. Он должен предстать перед судом магистратов Челмсфорда 30 декабря», — заявил представитель полиции Эссекса.

Судебный запрет на преследование подразумевает наложение на обвиняемого ограничения на приближение и контактирование с потерпевшим.

Кэрроллу 36 лет, он выступает за клуб «Дагенем» в шестом по силе английском дивизионе. В АПЛ помимо «Ливерпуля» нападающий вступал за «Ньюкасл» и «Вест Хэм», проведя в чемпионате 248 матчей, забив 54 гола и отдав 29 результативных передач. В составе «Ливерпуля» Кэрролл выиграл Кубок английской лиги (2012).

За сборную Англии Кэрролл провел девять матчей, в которых отличился двумя голами.

Читайте нас также:
#футбол #спорт #судебный процесс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео