Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
38-летний непобежденный чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжелом весе украинец Александр Усик сообщил, что намерен завершить профессиональную карьеру. Но не сразу.

«Я хочу этот бой [c Деонтеем Уайлдером]. Думаю, Деонтей тоже. Еще два-три поединка», — приводит слова Усика издание The Ring.

В последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксеров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

#спорт #бокс
Видео