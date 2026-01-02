Baltijas balss logotype
Латвийская «молодежка» проигрывает шведам и покидает Чемпионат мира 1 922

Спорт
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV

Сборная Латвии по хоккею U-20 в пятницу потерпела поражение в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров, проходящего в США.

В борьбе за выход в полуфинал латвийцы со счётом 3:6 (1:2, 0:2, 3:2) уступили своим сверстникам из Швеции.

В составе сборной Латвии шайбы забросили Кристерс Ансонс, Карлис Флугингс и Оливерс Мурниекс, а Бруно Османис отметился двумя результативными передачами.

Кристерс Ансонс признан лучшим игроком мачта.

Латвийские хоккеисты в первом матче со счётом 1:2 в овертайме уступили Канаде, во второй встрече со счётом 0:8 капитулировали перед Финляндией, затем обыграли Данию — 6:3, обеспечив себе место в четвертьфинале, а в борьбе за третье место в группе со счётом 2:4 проиграли Чехии.

Лучшими игроками сборной Латвии по итогам всех матчей Чемпионата мира признаны нападающий Бруно Шмитс, защитник Албертс Османис и вратарь Нилс Мауриньш.

#хоккей #Швеция #спорт #чемпионат мира
(1)
  • bt
    bory tschist
    3-го января

    a c чего вдруг – такая животная радость у редакторов русскоязычного bb портала от этого поражения? p.s. за такую ехидинкy исподтишка – раньше (в совкé) в глаз давали!

    0
    11

Видео