Сборная Латвии по хоккею U-20 в пятницу потерпела поражение в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров, проходящего в США.

В борьбе за выход в полуфинал латвийцы со счётом 3:6 (1:2, 0:2, 3:2) уступили своим сверстникам из Швеции.

В составе сборной Латвии шайбы забросили Кристерс Ансонс, Карлис Флугингс и Оливерс Мурниекс, а Бруно Османис отметился двумя результативными передачами.

Кристерс Ансонс признан лучшим игроком мачта.

Латвийские хоккеисты в первом матче со счётом 1:2 в овертайме уступили Канаде, во второй встрече со счётом 0:8 капитулировали перед Финляндией, затем обыграли Данию — 6:3, обеспечив себе место в четвертьфинале, а в борьбе за третье место в группе со счётом 2:4 проиграли Чехии.

Лучшими игроками сборной Латвии по итогам всех матчей Чемпионата мира признаны нападающий Бруно Шмитс, защитник Албертс Османис и вратарь Нилс Мауриньш.