Главный тренер молодежной сборной Латвии по хоккею Артис Аболс после поражения в четвертьфинале чемпионата мира от Швеции признал, что ожидал большего и испытывает разочарование прежде всего в себе самом, сообщает tv3.lv.

Молодежная сборная Латвии в пятницу в американском городе Сент-Пол в четвертьфинале чемпионата мира уступила Швеции со счётом 3:6.

«Очень плохо начали игру — пропустили гол уже через десять секунд. В следующей смене Рудольфс Берзкалнс заблокировал бросок, шайба попала ему в перчатку. Мы думали, что он сможет продолжить игру, но, возможно, есть перелом — мы потеряли и его», — рассказал Аболс.

Тренер отметил, что большинство сработало, и в нём удалось забросить шайбу: «Если говорить конкретно об этой игре, то это разочарование. Я ожидал большего. Разочарование — в себе самом. Не буду вдаваться в детали, но не думал, что в подготовительный период сломается то, что сломалось.

Я мог бы тут долго и нудно жаловаться, что нам не хватает мастерства, скорости и ещё кое-чего, но это другая команда — не такая способная.

Хотя в одном матче мы показали, что можем бороться с Канадой, потом проявились другие проблемы. Я всё это сказал в раздевалке, но не думаю, что это нужно выносить на публику», — заявил Аболс.

Главный тренер сборной также признал, что на чемпионате мира был достигнут минимум.

«Мы взяли очко у Канады, и это очко обеспечит нам повторение лучшего результата — седьмое место. Главное после этого турнира — понять, что нельзя довольствоваться малым.

Это нужно привить — может, я не играю в такой лиге, я медленнее и менее техничен, но я хочу большего. Если мы не будем хотеть большего, мы никогда не станем чем-то большим», — добавил Аболс.

Молодёжная сборная Латвии выступает в сильнейшем дивизионе пятый год подряд.

В трёх из четырёх предыдущих турниров латвийские юниоры выходили в четвертьфинал, а один раз (в 2023 году) боролись за сохранение места в элите.

