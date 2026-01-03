Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Артис Аболс после поражения от Швеции: Я ожидал большего. Разочарование — в себе самом 0 242

Спорт
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Артис Аболс после поражения от Швеции: Я ожидал большего. Разочарование — в себе самом
ФОТО: LETA

Главный тренер молодежной сборной Латвии по хоккею Артис Аболс после поражения в четвертьфинале чемпионата мира от Швеции признал, что ожидал большего и испытывает разочарование прежде всего в себе самом, сообщает tv3.lv.

Молодежная сборная Латвии в пятницу в американском городе Сент-Пол в четвертьфинале чемпионата мира уступила Швеции со счётом 3:6.

«Очень плохо начали игру — пропустили гол уже через десять секунд. В следующей смене Рудольфс Берзкалнс заблокировал бросок, шайба попала ему в перчатку. Мы думали, что он сможет продолжить игру, но, возможно, есть перелом — мы потеряли и его», — рассказал Аболс.

Тренер отметил, что большинство сработало, и в нём удалось забросить шайбу: «Если говорить конкретно об этой игре, то это разочарование. Я ожидал большего. Разочарование — в себе самом. Не буду вдаваться в детали, но не думал, что в подготовительный период сломается то, что сломалось.

Я мог бы тут долго и нудно жаловаться, что нам не хватает мастерства, скорости и ещё кое-чего, но это другая команда — не такая способная.

Хотя в одном матче мы показали, что можем бороться с Канадой, потом проявились другие проблемы. Я всё это сказал в раздевалке, но не думаю, что это нужно выносить на публику», — заявил Аболс.

Главный тренер сборной также признал, что на чемпионате мира был достигнут минимум.

«Мы взяли очко у Канады, и это очко обеспечит нам повторение лучшего результата — седьмое место. Главное после этого турнира — понять, что нельзя довольствоваться малым.

Это нужно привить — может, я не играю в такой лиге, я медленнее и менее техничен, но я хочу большего. Если мы не будем хотеть большего, мы никогда не станем чем-то большим», — добавил Аболс.

Молодёжная сборная Латвии выступает в сильнейшем дивизионе пятый год подряд.

В трёх из четырёх предыдущих турниров латвийские юниоры выходили в четвертьфинал, а один раз (в 2023 году) боролись за сохранение места в элите.

tv3.lv

Читайте нас также:
#хоккей #Швеция #Латвия #спорт #чемпионат мира
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Шевиц-Микельшевиц и Крастс в Сигулде одержали первую победу в карьере
Изображение к статье: Серкин – лучший на вбрасываниях после пяти матчей молодежного чемпионата мира
Изображение к статье: Семенистая вышла в финал квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Изображение к статье: Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: хотите меня уволить?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире
Изображение к статье: Не проблема: как долго таракан может обходиться без головы и что этому способствует
В мире животных
Изображение к статье: Можно ли повторно заваривать чай? Вредно ли это для здоровья?
Еда и рецепты
Изображение к статье: В Латвии риску бедности подвергаeтся половина женщин старше 65
Наша Латвия
Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео