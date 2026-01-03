Baltijas balss logotype
Семенистая вышла в финал квалификации турнира WTA 250 в Окленде 0 203

Спорт
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Семенистая вышла в финал квалификации турнира WTA 250 в Окленде
ФОТО: Instagram

Латвийская теннисистка Дарья Семенистая в субботу вышла в финал квалификации турнира WTA 250 в Окленде, тогда как Анастасия Севастова не смогла преодолеть первый раунд отбора, пишет ЛЕТА.

Семенистая, занимающая 101-е место в рейтинге WTA и посеянная в квалификации под первым номером, в первом раунде отбора победила канадку Каденс Брейс (WTA 187) со счётом 6-3, 6-3.

В свою очередь Севастова (WTA 188) уступила австрийке Синье Краус (WTA 110), посеянной в квалификации под третьим номером, со счётом 4-6, 7-6 (9:7), 3-6.

За выход во второй раунд квалификации Семенистая получила 12 рейтинговых очков WTA, что позволило ей вернуться в топ-100 в онлайн-рейтинге. Севастова завершила турнир с одним очком WTA.

Турнир в Новой Зеландии проходит на кортах с хардовым покрытием.

#теннис #Латвия #спорт #рейтинг #Новая Зеландия
Оставить комментарий

