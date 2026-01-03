Baltijas balss logotype
США проиграли Финляндии и другие результаты четвертьфиналов

Спорт
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: США проиграли Финляндии и другие результаты четвертьфиналов

Состоялись четвертьфинальные матчи молодежного чемпионата мира в США.

В матчах 1/4 финала МЧМ-2026 Швеция, как мы уже писали, победила Латвию (6:3), позже Чехия разобралась со Швейцарией (6:2), США уступили Финляндии (3:4), Канада разгромила Словакию (7:1).

В полуфинале шведы сыграют с финнами, а канадцы — с чехами.

Таким образом, американцы вновь не смогли выиграть домашний турнир – в 7-й раз в истории турнира. Ранее США принимали официальные МЧМ в 1982 (несколько игр состоялись в Канаде), 1989, 1996, 2005, 2011 и 2018 году.

Для американцев вылет на этой стадии молодежного чемпионата мира стал первым с 2022 года, когда команда уступила Чехии (2:4).

В 2023 году сборная США стала третьей, а в 2024 и 2025 году выиграла золотые медали.

#США #хоккей #Финляндия #Чехия #Швеция #спорт #чемпионат мира #Канада
