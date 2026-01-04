Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийская лыжница добилась высшего достижения в истории горных лыж независимой Латвии 0 397

Спорт
Дата публикации: 04.01.2026
LETA
Изображение к статье: Латвийская лыжница добилась высшего достижения в истории горных лыж независимой Латвии

Кранска-Гора (Словения), 4 января. Латвийская спортсменка Дженнифер Германе заняла седьмое место в Кубке мира по слалому в Словении в воскресенье, установив новый рекорд независимой Латвии в горнолыжном спорте.

Германе, которая на первом трассе показала десятый лучший результат, начала вторую трассу десятой и финишировала первой после спортсменок, стартовавших ранее. Из следующих девяти соперниц Германе по сумме двух заездов обошли только шесть спортсменок.

В сумме двух заездов победу одержала швейцарская спортсменка Камилла Раста, которая была самой быстрой на обеих трассах и финишировала с результатом 1 минута 40,20 секунды.

Она на 0,14 секунды опередила американку Микаэлу Шиффрин, победившую в пяти предыдущих соревнованиях по слалому, а ее соотечественница Венди Холденер отстала на 1,83 секунды и замкнула тройку лидеров.

Германе на второй трассе показала четвертый результат и по сумме двух заездов уступила победительнице 2,56 секунды.

Седьмое место, завоеванное латвийской лыжницей, является новым рекордом в горнолыжном спорте независимой Латвии. Выше в Кубке мира во времена СССР поднималась только мама Герман Улла Лодзиня, однажды заняв четвертое место.

В своих первых соревнованиях сезона Германе, вернувшись в Кубок мира после почти годичного перерыва, заняла 21-е место в Финляндии. Во втором этапе Кубка мира латвийская спортсменка заняла 14-е место, а в следующих двух — десятое.

После шести соревнований по слалому в общем зачете Кубка мира в этой дисциплине с 580 очками лидирует Шифрина, за которой на втором месте с 362 очками следует Раста, а Германе с 116 очками делит десятое место.

В общем зачете по всем дисциплинам первое и второе места занимают соответственно Шифрина и Раста. Германе занимает 31-е место.

В сезоне 2024/2025 Германе трижды занимала восьмое место в слаломе на этапах Кубка мира, а в финальных соревнованиях латвийская спортсменка заняла 14-е место.

В начале 2024 года Герман стала чемпионкой мира среди юниоров в слаломе.

Читайте нас также:
#лыжи #Латвия #спорт #горные лыжи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: L’Equipe составил символическую сборную лучших игроков 2025 года. Чем примечателен состав?
Изображение к статье: Болид, на котором Шумахер одержал первую победу в Формуле-1, выставят на продажу
Изображение к статье: Объявлен окончательный состав сборной Швеции на ОИ-2026, целиком составленный из представителей НХЛ
Изображение к статье: Почему впервые за три года Арина Соболенко сыграла в парном разряде?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео