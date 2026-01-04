Кранска-Гора (Словения), 4 января. Латвийская спортсменка Дженнифер Германе заняла седьмое место в Кубке мира по слалому в Словении в воскресенье, установив новый рекорд независимой Латвии в горнолыжном спорте.

Германе, которая на первом трассе показала десятый лучший результат, начала вторую трассу десятой и финишировала первой после спортсменок, стартовавших ранее. Из следующих девяти соперниц Германе по сумме двух заездов обошли только шесть спортсменок.

В сумме двух заездов победу одержала швейцарская спортсменка Камилла Раста, которая была самой быстрой на обеих трассах и финишировала с результатом 1 минута 40,20 секунды.

Она на 0,14 секунды опередила американку Микаэлу Шиффрин, победившую в пяти предыдущих соревнованиях по слалому, а ее соотечественница Венди Холденер отстала на 1,83 секунды и замкнула тройку лидеров.

Германе на второй трассе показала четвертый результат и по сумме двух заездов уступила победительнице 2,56 секунды.

Седьмое место, завоеванное латвийской лыжницей, является новым рекордом в горнолыжном спорте независимой Латвии. Выше в Кубке мира во времена СССР поднималась только мама Герман Улла Лодзиня, однажды заняв четвертое место.

В своих первых соревнованиях сезона Германе, вернувшись в Кубок мира после почти годичного перерыва, заняла 21-е место в Финляндии. Во втором этапе Кубка мира латвийская спортсменка заняла 14-е место, а в следующих двух — десятое.

После шести соревнований по слалому в общем зачете Кубка мира в этой дисциплине с 580 очками лидирует Шифрина, за которой на втором месте с 362 очками следует Раста, а Германе с 116 очками делит десятое место.

В общем зачете по всем дисциплинам первое и второе места занимают соответственно Шифрина и Раста. Германе занимает 31-е место.

В сезоне 2024/2025 Германе трижды занимала восьмое место в слаломе на этапах Кубка мира, а в финальных соревнованиях латвийская спортсменка заняла 14-е место.

В начале 2024 года Герман стала чемпионкой мира среди юниоров в слаломе.