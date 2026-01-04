Baltijas balss logotype
Серебряные сани: латвийские спортсмены примчались на пьедестал этапа Кубка мира в Сигулде 1 317

Спорт
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Серебряные сани: латвийские спортсмены примчались на пьедестал этапа Кубка мира в Сигулде
ФОТО: LETA

Латвийские саночники в воскресенье в Сигулде по итогам четвёртого этапа Кубка мира в командной эстафете заняли второе место.

В составе сборной Латвии выступали Элина Иева Бота, Эдуардс Шевицс-Микельшевицс/Лукасс Крастс, Кристерс Апарьодс и Марта Робежниеце/Кития Богданова.

Победу одержали австрийские саночники, которые преодолели дистанцию за три минуты и 1,215 секунды. Латвийский квартет уступил австрийцам 0,295 секунды, а американцы проиграли 0,428 секунды и заняли третье место.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Польша и Украина.

Из восьми команд до финиша добрались только пять команд — сборные Китая и Германии не финишировали, а итальянская команда была дисквалифицирована.

В командной эстафете в нынешнем сезоне среди восьми сборных Латвия ранее занимала лишь третье и четвёртое места.

Пятый этап Кубка мира в январе пройдёт в Винтерберге, где завершится олимпийская квалификация, а на первом из двух этапов на ещё одной немецкой трассе — в Оберхофе — будут разыграны медали чемпионата Европы. В начале февраля спортсмены продолжат борьбу на Олимпийских играх в Милане — Кортина-д’Ампеццо.

#Польша #Украина #спорт #сани
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    4-го января

    Молодцы, поздравляю! Рад за спортсменов, за тех, кто обеспечивал их победу, за Латвию в целом. Так держать, ребята-девчата!

    6
    3

