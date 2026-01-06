Baltijas balss logotype
Александр Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра

Спорт
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (7:4).

Во втором периоде 40-летний нападающий отличился в равных составах, а в третьем забил на последней минуте в пустые ворота.

Первый гол Овечкина в матче стал историческим. Хоккеист обновил собственный рекорд по победным голам в регулярных чемпионатах НХЛ (140) и повторил рекорд лиги по числу победных шайб с учетом плей-офф, сравнявшись по этому показателю с чехом Яромиром Ягром — на их счету теперь по 151 победному голу в чемпионатах и плей-офф НХЛ.

Всего в сезоне-2025/26 Овечкин набрал 36 (17+19) очков в 43 матчах.

#хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

