Представитель сборной Италии впервые с 1992 года возглавил общий зачет Кубка мира по биатлону 0 43

Спорт
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель вышел в лидеры общего зачета Кубка мира-2025/26. После 10 гонок в его активе 611 очков.

Итальянский биатлонист впервые с 1992 года возглавил общий зачет Кубка мира. 34 года назад с желтой майкой был Андреас Цингерле.

У Цингерле и Джакомеля сейчас одинаковое количество личных медалей Кубка мира — по 13. Если Томмазо завоюет еще хотя бы одну награду, то станет лидером среди итальянцев по данному показателю.

Сегодня, 10 января, Томмазо Джакомель стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира-2025/26 в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию за 37.15,4 и допустил шесть промахов на четырех огневых рубежах.

#биатлон #спорт #преследование #Германия
