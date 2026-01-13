Преследования «маньяка»

Личная жизнь спортсменки интересовала поклонников тенниса не меньше, чем ее успехи на корте. А добиться уроженка словацкого Кошице смогла многого: забиралась на вершину рейтинга WTA в общей сложности на 209 недель, выиграв за карьеру пять турниров «Большого шлема».

Пристальное внимание мужского пола Мартина испытывала всегда, но один тип оказывал его слишком навязчиво, за что даже поплатился тюрьмой. Начиная с 1999 года 45-летний австралиец Дубравко Райцевич, родившийся в Югославии, стал буквально преследовать Хингис по всему миру. Он звонил ей в номер отеля по телефону, приходил к ее дому, признавался в любви и требовал начать отношения с ним. Его нисколько не смущали расстояния: он ездил за спортсменкой повсюду.

Дошло до того, что Хингис стала всерьез опасаться за свою жизнь, наняла дополнительную охрану и сообщила о «маньяке» в правоохранительные органы. «Я не хотела больше с ним разговаривать. Никакого времени я с ним проводить не собиралась. Он смотрел на меня и улыбался. Было ощущение, что он смотрит сквозь меня и не понимает, что я говорю. Я была очень подавлена, раздражена своей беспомощностью, потому что не могла сделать ничего, чтобы его остановить», — признавалась позже теннисистка.

Весной 2000 года Райцевич прилетел за Хингис на турнир в Майами и снова стал появляться на пути Мартины. Полиция в первый раз вывела его с территории отеля, запретив здесь появляться, но во второй день вынуждена была арестовать австралийца за навязчивое преследование (сталкинг). В итоге мужчину посадили в тюрьму на два года, а Хингис в суде давала показания на него, вспоминая все случаи преследования.

Дружба и ссора с Курниковой

Еще одна интересная история из биографии Мартины — особые отношения с теннисной звездой Анной Курниковой. Они были знакомы с детства, выступая на юниорских соревнованиях. И, хотя Хингис почти всегда побеждала россиянку, это не помешало им подружиться. Более того, они стали выступать на теннисных турнирах в парном разряде. Их дуэт с подачи Хингис во всем мире стали называть «теннисными Spice Girls» по аналогии с шумевшей в те годы поп-группой.

За два сезона они выиграли девять турниров, пока однажды не поругались. В 2000 году их пригласили в турне по Южной Америке, где они должны были провести выставочные матчи друг с другом. Если в бразильском Сан-Паулу все прошло хорошо, то в чилийском Сантьяго грянул скандал. Во время розыгрыша мяча ошибся линейный арбитр, и Хингис стала предъявлять ему претензии, попутно ища поддержки у подруги-соперницы. Но Анна в этот раз встала на сторону судьи, сообщив, что он прав. Мартина разозлилась и после матча в раздевалке устроила разборку: «Думаешь, ты королева? Королева — я!» После этих слов 19-летняя Курникова разрыдалась и швырнула в Хингис только что подаренную организаторами матча хрустальную вазу. Говорят, там же находилась и мама Курниковой Алла, которая сказала тренерам: «Не хочу, чтобы моя дочь еще играла с этой сукой».

Позже девушки помирятся и спустя время снова сыграют вместе, но таких теплых отношений, как раньше, между ними уже не будет. В то время им будет уже за 30 — у каждой в приоритете своя личная жизнь.

Материнское счастье

И здесь еще неизвестно, кто кому даст фору: Курникова, которая крутила романы с хоккеистами, или Хингис, попадавшая в скандальную хронику. В 2007 году Мартина собралась замуж за теннисиста Радека Штепанека, но в последний момент разорвала помолвку. Затем в ее жизни появился французский наездник Тибо Ютен, но брак продлился недолго. Расстроенный Тибо в интервью рассказывал, что Хингис стала ему изменять в первый же год супружеской жизни и вместе после этого они оставаться не могли.

После еще нескольких краткосрочных романов Хингис наконец встретила настоящую любовь. Ее избранником оказался врач сборной Швейцарии Харальд Лиманн, с которым она познакомилась перед Олимпийскими играми-2016 в Рио-де-Жанейро. Встретив мужчину, Мартина смогла воплотить в жизнь свою мечту: стать мамой. В марте 2019 года она родила дочь Лию.

В настоящее время 40-летняя Мартина Хингис все свободное время посвящает ребенку, хотя и про теннис не забывает. Она не собирается вешать ракетку на гвоздь, периодически принимая приглашения поучаствовать в ветеранских или показательных турнирах.