Выяснилось, почему «Манчестер Юнайтед» сделал своим новым главным тренером Майкла Кэррика, а не Уле-Гуннара Сульшера

Спорт
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Во вторник, 13 января, «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о назначении Майкла Кэррика главным тренером команды до конца нынешнего сезона.

Напомним, 5 января клуб объявил об уходе Рубена Аморима с поста главного тренера. Португалец работал с «МЮ» с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

Кэррик выступал в составе «красных дьяволов» с 2006 по 2018 год. За этот период бывший полузащитник принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 35 результативными передачами. До назначения в «Манчестер Юнайтед» 44-летний специалист возглавлял «Мидлсбро».

На должность коуча «МЮ» претендовал также Уле-Гуннар Сульшер, но клуб отказался от идеи с его назначением, поскольку тот рассматривал эту работу в качестве долгосрочного проекта. Норвежский специалист хотел провести полноценную перестройку, рассчитанную на годы, что не устраивало руководство манкунианцев. Об этом журналист и инсайдер Давид Орнштейн сообщил для Sky Sports. По информации источника, Кэррик был готов занять должность главного тренера «МЮ» только до конца текущего сезона.

Орнштейн также отмечает, что для боссов «красных дьяволов» Сульшер является олицетворением прошлого. Вероятно, в руководстве клуба посчитали, что его возвращение стало бы шагом назад. В случае с назначением Кэррика подобное ощущение возникает меньше.

Видео