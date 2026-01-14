Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На ОИ-2026 хотят ввести проверку багажа спортсменов допинг-офицерами 0 75

Спорт
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: На ОИ-2026 хотят ввести проверку багажа спортсменов допинг-офицерами

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) хочет ввести строгий контроль за соблюдением правил на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. Об этом сообщает Inside the Games.

Предполагается, что допинг-офицеры начнут досматривать личный багаж спортсменов во время их прибытия на соревнования. Сейчас готовится соглашение с Министерством юстиции и таможенной службой Италии, которое позволит провести процедуру вскрытия сумок членов делегаций. 

Такая практика станет первой за всю историю Олимпийских игр.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине-Д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Читайте нас также:
#олимпиада #допинг #Италия #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Раскрутил» Тайсона и обманул «Челси»: какой след оставил Дональд Трамп в истории спорта
Изображение к статье: Изменяла мужу и чуть не подралась с Курниковой. Как живет Мартина Хингис?
Изображение к статье: Мадридский «Реал» объявил об увольнении Хаби Алонсо после поражения от «Барселоны» в Суперкубке Испании. Известен приемник
Изображение к статье: Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил представителя третьего дивизиона и вышел в 1/16 финала, где его ожидает «Брайтон»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео