Международное агентство допинг-тестирования (ITA) хочет ввести строгий контроль за соблюдением правил на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. Об этом сообщает Inside the Games.

Предполагается, что допинг-офицеры начнут досматривать личный багаж спортсменов во время их прибытия на соревнования. Сейчас готовится соглашение с Министерством юстиции и таможенной службой Италии, которое позволит провести процедуру вскрытия сумок членов делегаций.

Такая практика станет первой за всю историю Олимпийских игр.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине-Д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.