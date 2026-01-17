Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Крузбергс завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по шорт-треку 0 51

Спорт
Дата публикации: 17.01.2026
LETA
Изображение к статье: Крузбергс завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по шорт-треку
ФОТО: LETA

В субботу в Нидерландах латвийский спортсмен Робертс Крузбергс завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по шорт-треку на дистанции 1500 метров.

В пятницу Крузбергс был первым в четвертьфинале, а Рейнис Берзиньш - вторым в другой группе, и оба вышли в полуфинал. В субботу в полуфинале Крузбергс стал вторым и вышел в А-финал, а Берзиньш получил штраф и завершил соревнования.

Крузбергс отстал от победителя, Йенса ван'т Воута из Нидерландов, на 0,115 секунды, а от итальянца Томаса Надалини - на 0,195 секунды. Это первая медаль Крузбергса на чемпионатах Европы.

В прошлом году Берзиньш стал лучшим латвийским шорт-трекистом на чемпионате Европы, заняв четвертое место на дистанции 500 метров, а Крузбергс был шестым на дистанции 1500 метров.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.

Читайте нас также:
#Нидерланды #Италия #спорт #чемпионат Европы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Арина Соболенко: мне немного стыдно признаться, но я плохо учусь и не люблю читать...
Изображение к статье: Чемпионат Англии. «Ливерпуль» на своем поле не смог обыграть «Бернли»
Изображение к статье: Стало известно условие, при котором Юрген Клопп готов возглавить мадридский «Реал»
Изображение к статье: Алькарас назвал победу на Australian Open главной целью в 2026 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
Техно
Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео