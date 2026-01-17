В субботу в Нидерландах латвийский спортсмен Робертс Крузбергс завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по шорт-треку на дистанции 1500 метров.

В пятницу Крузбергс был первым в четвертьфинале, а Рейнис Берзиньш - вторым в другой группе, и оба вышли в полуфинал. В субботу в полуфинале Крузбергс стал вторым и вышел в А-финал, а Берзиньш получил штраф и завершил соревнования.

Крузбергс отстал от победителя, Йенса ван'т Воута из Нидерландов, на 0,115 секунды, а от итальянца Томаса Надалини - на 0,195 секунды. Это первая медаль Крузбергса на чемпионатах Европы.

В прошлом году Берзиньш стал лучшим латвийским шорт-трекистом на чемпионате Европы, заняв четвертое место на дистанции 500 метров, а Крузбергс был шестым на дистанции 1500 метров.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.