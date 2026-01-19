Нападающий сборной Сенегала и саудовского «Аль-Насра» Садио Мане высказался о произошедшем эпизоде в финале Кубка африканских наций с командой Марокко (1:0).

После назначенного пенальти в ворота Сенегала главный тренер Пап Тиав увел команду с поля, но потом Мане вернул игроков.

«Поскольку и рефери могут ошибаться, судить их несправедливо. И, самое главное, я сделал это для всех людей в мире, они хотели досмотреть игру», — приводит слова Мане The Touchline в социальной сети X.

Победу национальной команде Сенегала принес гол Папа Гейе в дополнительное время. Сенегал во второй раз в истории стал победителем Кубка Африки.