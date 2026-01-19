Baltijas balss logotype
Витолиньш о травме Аболса: это надолго 0 338

Спорт
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Витолиньш о травме Аболса: это надолго
ФОТО: LETA

Травма, полученная латвийским хоккеистом Родриго Аболсом, потребует длительного периода восстановления, признал главный тренер мужской сборной Латвии по хоккею Харий Витолиньш, пишет LETA.

Ранее сообщалось, что Аболс в субботу получил травму ноги в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе "Филадельфии Флайерс" и покинул площадку только при поддержке партнёров по команде. Главный тренер "Флайерс" Рик Токет после игры оценил травму как серьёзную.

"У него всё серьёзно. Есть какой-то перелом кости и растяжение голеностопа. Это надолго. Уже вчера начали обсуждение, сегодня созвонимся со всеми тренерами. Либо изменим стратегию с [Земгусом] Гиргенсонсом в центре, либо будем искать нового центрального нападающего. Решение нужно будет принимать быстро", – пояснил тренер в разговоре с порталом lsm.lv.

Витолиньш указал, что заменить Аболса в составе может Денис Смирнов, играющий на позиции центрального нападающего, или же Микс Индрашис, Рихард Букартс либо Том Андерсонс. Он добавил, что при формировании предварительного состава в качестве одного из резервных центров рассматривался также Харальд Эгле.

"Нужно смотреть, кто хорош на вбрасываниях. Факторов много. Понятно, что придётся много играть в обороне. Позиция центра очень важна", – подчеркнул тренер.

На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо сборная Латвии по хоккею сыграет в группе C с командами США, Германии и Дании. Первый матч латвийцы проведут 12 февраля против США, 14 февраля сыграют с Германией, а 15 февраля — с Данией.

В хоккейном турнире Олимпийских игр будет три группы. В группе A сыграют Канада, Чехия, Швейцария и Франция, в группе B — Финляндия, Швеция, Словакия и Италия.

Победители групп и лучшая команда среди занявших второе место напрямую выйдут в четвертьфинал, остальные сборные сыграют в 1/8 финала.

Мужской хоккейный турнир Олимпиады пройдёт с 11 по 22 февраля.

#хоккей #НХЛ #спорт #восстановление #травма
