Сборная Португалии победила команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата Европы-2026 по мини-футболу — 8:2. Встреча прошла в Любляне.
Бельгийцы пробились в четвертьфинал из группы «С», где уверенно обыграли белорусов (4:0).
В полуфинале португальцы сразятся с французами, одолевшими украинцев (4:2).
Португалия — Бельгия — 8:2
Голы: 0:1 — Варела (8.06, автогол). 1:1 — Б.Коэлью (12.47). 2:1 — Варела (16.38). 3:1 —А.Коэлью (19.09). 4:1 —Гойш (22.47). 5:1 —Варела (25.10). 6:1 —Роша (28.23). 6:2 — Ааббу (32.56). 7:2 — Паулета (39.42). 8:2 — Варела (39.59).
Нереализованный пенальти: Б.Коэлью (19.27, Португалия).
