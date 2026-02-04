Baltijas balss logotype
Стало известно, готов ли «Манчестер Юнайтед» вернуть в свои ряды 40-летнего Криштиану Роналду 0 207

Спорт
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно, готов ли «Манчестер Юнайтед» вернуть в свои ряды 40-летнего Криштиану Роналду

Английский «Манчестер Юнайтед» не имеет плана по возвращению Криштиану Роналду грядущим летом, несмотря на слухи о готовности бывшего нападающего «красных дьяволов» пойти на понижение зарплаты.

Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, резонансное интервью португальского футболиста перед уходом из команды в 2022 году кардинально не испортило отношения между сторонами. Несмотря на это, манкунианцы не рассматривают варианта с подписанием 40-летнего форварда.

Ранее СМИ сообщали о недовольстве футболиста стратегией развития «Аль-Насра».

Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год.

#футбол #СМИ #интервью #спорт #зарплата #Криштиану Роналду
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
