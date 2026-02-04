Английский «Манчестер Юнайтед» не имеет плана по возвращению Криштиану Роналду грядущим летом, несмотря на слухи о готовности бывшего нападающего «красных дьяволов» пойти на понижение зарплаты.

Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, резонансное интервью португальского футболиста перед уходом из команды в 2022 году кардинально не испортило отношения между сторонами. Несмотря на это, манкунианцы не рассматривают варианта с подписанием 40-летнего форварда.

Ранее СМИ сообщали о недовольстве футболиста стратегией развития «Аль-Насра».

Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год.