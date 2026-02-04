В среду, 4 февраля, стартовали предварительные соревнования зимних Олимпийских игр — 2026 года. Спортивное событие пройдёт в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.
В этот день состоятся состязания по горнолыжному спорту, кёрлингу и санному спорту. Олимпийские игры — 2026. Первый день соревнований
Горнолыжный спорт
12:30* — Мужчины, скоростной спуск, тренировка 1
Кёрлинг
20:05 — Швеция — Южная Корея
20:05 — Великобритания — Норвегия
20:05 — Канада — Чехия
20:05 — Эстония — Швейцария
Санный спорт
20:30 — Мужчины, одиночки, тренировка, заезд 1
- латвийское время
