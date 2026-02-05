Латвийский бобслейный пилот Ренарс Грантиньш из-за полученной на тренировке травмы не примет участия в Олимпийских играх, сообщил в четверг Латвийскому телевидению (LTV) президент Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Раймонд Лаздиньш, пишет ЛЕТА.

Как уже сообщалось ранее, экипаж Грантиньша (21 год) в соревнованиях двоек в среду потерпел аварию на олимпийской трассе.

Инцидент произошёл во время первой тренировочной попытки в дисциплине бобслей-двоек. Грантиньшу на месте была оказана необходимая помощь, после чего он был доставлен в больницу для более детального обследования и проведения необходимых процедур.

Первые заезды мужских бобслейных двоек на Олимпийских играх запланированы на 16 февраля, однако Грантиньшу потребуется более длительное лечение.

В Кортина-д’Ампеццо Латвию представляли две экипажи в соревнованиях двоек и четвёрок.