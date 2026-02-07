Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен приобрести в 2027 году полузащитника «Барселоны» Педри.
Об этом сообщили несколько испанских журналистов.
Тем самым Перес хотел бы повторить ситуацию 2000 года, когда по аналогичному маршруту из «Барсы» в «Реал» проследовал Луиш Фигу. Босс мадридцев заинтересован в том, чтобы переманить у извечных конкурентов одного из лидеров, нанеся «Барсе» те самым имиджевый урон.
Заметим, что контракт 23-летнего Педри с каталонским клубом действует до 2030 года, а прописанная в нем сумма отступных составляет ни много ни мало миллиард евро.
Оставить комментарий