Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийские должностные лица критикуют решение МОК дисквалифицировать украинского скелетониста 1 536

Спорт
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: x.com/heraskevych

x.com/heraskevych

ФОТО: пресс-фото

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня полностью не поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича за почтение памяти погибших спортсменов, сообщила премьер в Twitter, пишет ЛЕТА.

Она подчеркнула, что такой шаг не соответствует ни олимпийскому духу, ни основным принципам уважения и солидарности.

"Проявление памяти — это не политическая пропаганда, а человечность", — заявила Силиня.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич также выразил в Twitter критику такого решения МОК, отметив, что оно просто является неправильным.

В свою очередь министр иностранных дел Байба Браже заявила, что Россия ежедневно убивает невинных украинцев, подчеркнув, что Россия не является нейтральной.

Она отметила, что Гераскевич лишь почтил память погибших товарищей по команде. "Это человечно, а не политично", — считает Браже.

Как сообщалось ранее, в четверг незадолго до соревнований МОК дисквалифицировал украинского скелетониста Гераскевича, который отказался сменить шлем с изображением более 20 украинских спортсменов и тренеров, погибших в начатой Россией войне.

Читайте нас также:
#Украина #Латвия #спорт #Скелетон #МОК #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го февраля

    Так я не понял. Силиня никак не может определиться Саласпилс во время Второй мировой войны был концлагерь или "санаторий"?

    16
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл нападающий сборной Канады Сидни Кросби
Изображение к статье: Легенда «Барселоны» — претендент на главного тренера сборной Марокко
Изображение к статье: «Буде/Глимт» сотворил в Лиге чемпионов то, что не удавалось никому 54 года
Изображение к статье: Линдси Вонн после травмы на Олимпиаде могли ампутировать ногу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео