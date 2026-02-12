Премьер-министр Латвии Эвика Силиня полностью не поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича за почтение памяти погибших спортсменов, сообщила премьер в Twitter, пишет ЛЕТА.

Она подчеркнула, что такой шаг не соответствует ни олимпийскому духу, ни основным принципам уважения и солидарности.

"Проявление памяти — это не политическая пропаганда, а человечность", — заявила Силиня.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич также выразил в Twitter критику такого решения МОК, отметив, что оно просто является неправильным.

В свою очередь министр иностранных дел Байба Браже заявила, что Россия ежедневно убивает невинных украинцев, подчеркнув, что Россия не является нейтральной.

Она отметила, что Гераскевич лишь почтил память погибших товарищей по команде. "Это человечно, а не политично", — считает Браже.

Как сообщалось ранее, в четверг незадолго до соревнований МОК дисквалифицировал украинского скелетониста Гераскевича, который отказался сменить шлем с изображением более 20 украинских спортсменов и тренеров, погибших в начатой Россией войне.