МОК дисквалифицировал украинского скелетониста Гераскевича из-за шлема

Спорт
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: x.com/heraskevych

x.com/heraskevych

ФОТО: пресс-фото

Международный олимпийский комитет (МОК) в четверг незадолго до соревнований дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который отказался сменить шлем с изображением более 20 украинских спортсменов и тренеров, погибших в начатой Россией войне, пишет LETA со ссылкой на AP.

На трассу для соревнований по скелетону также прибыла президент МОК Кирсти Ковентри.

Первый заезд в мужских соревнованиях по скелетону начался в 10.30, в них также примет участие латвийский спортсмен Эмил Индриксонс.

Как сообщалось ранее, после первых тренировок МОК запретил Гераскевичу использовать шлем с изображениями погибших украинцев, однако в среду спортсмен продолжил выступать в нем. Позднее МОК заявил, что на соревнованиях он не сможет стартовать в этом шлеме, но ему будет разрешено надеть черную нарукавную повязку.

В Олимпийских играх участвуют 13 спортсменов из государств-агрессоров России и Беларуси, которым МОК присвоил так называемый статус "нейтрального спортсмена".

#спорт #Скелетон #МОК #Россия #политика
  • З
    Злой
    12-го февраля

    Певица Ёлка отказалась от украинского гражданства.

    12
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го февраля

    Есть нюансы, л которых умолчали: украинский спортсмен, который хотел выступать на Олимпиаде с провокационным шлемом, пару часов назад выдвинул условия международному олимпийскому комитету. 1. Снять запрет на использование провакационного шлема с погибшими укр спортсменами 2. Извиниться перед ним 3. Прислать украине генераторы. ИТОГ: МОК его только что забанил и дисквалифицировал с Олимпиады. Новости - час...

    47
    4

Видео