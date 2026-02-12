Международный олимпийский комитет (МОК) в четверг незадолго до соревнований дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который отказался сменить шлем с изображением более 20 украинских спортсменов и тренеров, погибших в начатой Россией войне, пишет LETA со ссылкой на AP.

На трассу для соревнований по скелетону также прибыла президент МОК Кирсти Ковентри.

Первый заезд в мужских соревнованиях по скелетону начался в 10.30, в них также примет участие латвийский спортсмен Эмил Индриксонс.

Как сообщалось ранее, после первых тренировок МОК запретил Гераскевичу использовать шлем с изображениями погибших украинцев, однако в среду спортсмен продолжил выступать в нем. Позднее МОК заявил, что на соревнованиях он не сможет стартовать в этом шлеме, но ему будет разрешено надеть черную нарукавную повязку.

В Олимпийских играх участвуют 13 спортсменов из государств-агрессоров России и Беларуси, которым МОК присвоил так называемый статус "нейтрального спортсмена".