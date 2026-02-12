Baltijas balss logotype
Олимпиада: бывший СССР пока ничего не выиграл кроме серебра Латвии. Зато скандалов много 4 1508

Спорт
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Олимпиада: бывший СССР пока ничего не выиграл кроме серебра Латвии. Зато скандалов много

Такого в истории Олимпиад еще не было: по состоянию на 12 февраля бывший СССР пока не выиграл ни одной медали! Очевидно спортивный обозреватель израильского потртала Mignews невнимательно следит за турниром, добавят латвийцы.

Обозреватель пишет:

Утром взглянул на таблицу в общекомандном зачете и потер глаза. Такого не видел никогда. Да и такого ранее никогда не могло быть.

Нейтральные спорсмены России и Беларуси на экваторе Игр – 0 медалей. Украина – 0 медалей. Любая бывшая республика СССР – 0 медалей. Такого не было с 1956 года, когда на зимних Играх стартовала сборная СССР.

Разумеется, есть причины. Хотя бы кадровые: никогда ранее Россия не была столь скромно представлена на Играх. 13 человек, и не все они – сильнейшие. Но это уже другая история, я политики не касаюсь. Я просто пишу о том, что вижу…

Пока на Играх бывшие советские республики, если чем и отличились, то не спортивной составляющей.

История с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем получила неожиданное развитие. МОК разрешил ему носить шлем с портретами погибших на войне украинских спортсменов во всех олимпийских локациях. Кроме той самой, главной локации – спортивной, где проходят сами соревнования. Логика непонятна.

Ранее знаменосца сборной Молдовы на церемонии открытия Олимпийских игр – 2026 в Италии, 18-летнюю Елизавету Хлусович, заподозрили в пророссийской позиции. Молдовские пользователи соцсетей якобы обнаружили профиль Хлусович в соцсети "ВКонтакте". Там, в списке групп, нашли несколько страниц, участники которых поддерживают политику России в отношении Украины.

Российское издание "Чемпионат" утверждает, что после публикации этой информации профиль молдовской лыжницы был полностью изменен. Изменили даже имя аккаунта. Из списка подписок исчезли все страницы, связанные с Россией. Елизавета Хлусович родилась в России. Ее мама Наталья Левченкова ранее защищала цвета Молдовы в биатлоне.

В первый день Игр стало известно, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана подал протест в Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с музыкальным сопровождением короткой программы армянских фигуристов Карины Акоповой и Никиты Рахманина. Они подготовили номер под инструментальную композицию "Арцах" армянского автора Ары Геворгяна. В НОК Азербайджана заявили, что термин "Арцах" отражает "идеологическую сущность незаконной и сепаратистской политики". По мнению Баку, использование его на спортивном мероприятии "явно носит политический и идеологический смысл" и противоречит олимпийским ценностям.

Позже армянские фигуристы изменили название музыки к своей короткой программе с "Арцаха" на "Музыку Ары Геворкяна".


#олимпиада #Украина #Армения #спорт #СССР #скандалы #Азербайджан #Молдова #Россия
Оставить комментарий

(4)
  • Ш
    Шурик
    12-го февраля

    Это лишний раз подтверждает что СССР это и была Россия и она держала уровень в т.ч. и в "братских" республиках ! Нет медалей России ( т.к. сильного конкурента не допустили до соревнований ) нет и медалей бывшего СССР т.к. за эти три десятка лет всё профукали !😉

    12
    2
  • 010725
    010725
    Шурик
    13-го февраля

    Были надежды на Узбекистан, там народу на 30-ть Латвий, но СССР там бобслейную трассу не построил. Приехали эстонцы - у них сильный парусный спорт, но не туда и не тогда.

    0
    2
  • 010725
    010725
    Шурик
    13-го февраля

    А вот, Украинские истерики в стиле "мама купи" работают, русских нет - гадят всем остальным. Яка держава - таков и вид основной спорта.

    1
    1
  • РС
    Рейн Споле
    Шурик
    13-го февраля

    Свремен исчезновения СССР,Россия не выиграла ни одной Олимпиады. Это говорит о том,что РФ не СССР и даже не близко.

    0
    0
Читать все комментарии

