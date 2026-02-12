Baltijas balss logotype
Тренеру по хоккею Озолиньшу придется выплатить бывшей жене приличную сумму 0 902

Спорт
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тренеру по хоккею Озолиньшу придется выплатить бывшей жене приличную сумму
ФОТО: пресс-фото

Тренер сборной Латвии по хоккею Сандис Озолиньш достиг соглашения с бывшей супругой Сандрой Озолиней и выплатит ей 650 000 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Рижский районный суд утвердил мировое соглашение между Озолиньшем и его бывшей женой. Согласно договоренности, Озолиня отказывается от всех требований, предъявленных к бывшему супругу, а Озолиньш обязуется выплатить ей 650 000 евро.

Ранее сообщалось, что Озолиня требовала взыскать с бывшего мужа 1,64 миллиона евро и половину принадлежащих ему долей в компании "Golfs & karti".

В настоящее время тренер также участвует в другом судебном разбирательстве со своим бизнес-партнером, журналистом Армандом Пуче, по поводу решений собрания участников компании, управляющей гольф-клубом.

Пуче обратился в суд с требованием признать недействительным решение собрания участников ООО "Golfs & karti" от 9 декабря 2024 года.

Суд по экономическим делам отклонил иск, однако это решение было обжаловано.

Ранее Пуче также обращался в Суд по экономическим делам с просьбой признать недействительными решения собрания участников "Golfs & karti" от 28 октября 2024 года, указав, что не участвовал в собрании и не голосовал по ним, поскольку о проведении собрания ему не сообщили, а принятые решения противоречат его правам и интересам.

Этот иск Пуче суд удовлетворил и признал недействительными решения о внесении изменений в устав компании, принятые на указанном собрании. Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство по этому делу, и решение вступило в силу.

Как сообщалось, в 2002 году тогдашний игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Озолиньш создал в Риге, на берегу Кишэзерса, гольф-поле, а спортивный журналист Пуче стал директором "Ozo golfa klubs". Этот пост Пуче покинул в 2022 году.

Гольф-поле управляется компанией "Golfs & karti", владельцами которой являются Озолиньш (90% долей) и Пуче (10%).

Компания "Golfs & karti" зарегистрирована в 1999 году, ее основной капитал составляет 1,398 миллиона евро. В 2024 году оборот предприятия составил 370 270 евро, что на 12% меньше, чем в 2023 году, а прибыль — 12 240 евро.

Пуче и Озолиньша связывает не только совместное управление бизнесом, но и книги — Пуче является автором нескольких биографических книг об Озолиньше.

Ни Озолиньш, ни Пуче не предоставили агентству ЛЕТА более подробных комментариев о причинах судебных разбирательств.

#хоккей #финансы #Латвия #спорт #развод #бизнес #личности
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
