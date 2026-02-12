Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У латвийских спортсменов в четверг несколько стартов с надеждами на высокие результаты 0 223

Спорт
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: У латвийских спортсменов в четверг несколько стартов с надеждами на высокие результаты
ФОТО: LETA

На соревнованиях Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо сегодня латвийские спортсмены выступят в скелетоне, лыжных гонках, санном спорте и шорт-треке, а также турнир начнет мужская сборная Латвии по хоккею, пишет ЛЕТА.

Сначала в Кортина-д’Ампеццо в 10:30 и 12:00 Эмиль Индриксонс проведет первые два заезда в скелетоне, где большое внимание будет приковано к тому, останется ли без наказания украинский скелетонист Владислав Гераскевич, стартующий в шлеме, использование которого на соревнованиях запрещено Международным олимпийским комитетом (МОК).

В 14:00 в Валь-ди-Фьемме на дистанции 10 километров свободным стилем с раздельным стартом на трассу выйдут латвийские лыжницы, в том числе Патрисия Эйдука, для которой это будут самые важные соревнования на этих Играх. В этой дисциплине также выступят Линда Капаркалея, Саманта Крампе и Кития Аузиня.

В 19:30 в Кортина-д’Ампеццо олимпийскую программу дня завершат саночники, приняв участие в командной эстафете — дисциплине, в которой Латвия завоевала медали на двух из трех предыдущих Олимпийских игр.

С 21:30 в Милане пройдут соревнования по шорт-треку на дистанции 1000 метров, в которых стартуют Роберт Крузбергс и Рейнис Берзиньш. Соревнования начнутся с четвертьфиналов, затем сразу состоятся следующие раунды, и чемпион будет определен менее чем за полтора часа.

Наконец, в 22:10 мужская сборная Латвии по хоккею в первом матче группы C скрестит клюшки со сборной США.

Олимпийские соревнования в прямом эфире транслирует канал LTV7.

В скелетоне 19-летний Индриксонс является одним из самых молодых участников. Впервые в этом столетии в олимпийском турнире по скелетону не выступит ни один из братьев Дукурсов, правда, Мартин помогает сборной Великобритании, в составе которой есть несколько претендентов на золотые медали.

В лыжных гонках четыре года назад на Олимпиаде в Пекине в гонке на 10 километров Эйдука заняла 23-е место, однако тогда соревнования проходили классическим стилем. В свободном стиле на дистанции 10 километров Эйдука четыре раза финишировала в десятке лучших на этапах Кубка мира, два года назад здесь же, в Валь-ди-Фьемме, заняв пятое место.

В санном спорте в четверг пройдут последние соревнования олимпийской программы. Во вторник первую и пока единственную медаль для латвийской делегации — серебро — завоевала Элина Иева Бота. Планируется, что в эстафете выступят спортсмены, показавшие лучшие результаты в индивидуальных соревнованиях — Бота, Кристер Апарьодс, Мартиньш Ботс/Роберт Плуме и Марта Робежниеце/Кития Богданова.

Апарьодс и Ботс/Плуме вместе с Элизой Тирумой на Олимпийских играх в Пекине завоевали бронзовые медали. Дебютируя в олимпийской программе в соревнованиях женских двоек, эти спортсменки впервые выступят и в командной эстафете.

В шорт-треке на дистанции 1000 метров до четвертьфинала добрались оба латвийца — Крузбергс и Берзиньш. В полуфинал выйдут по два лучших участника каждого четвертьфинала, а также два обладателя лучших результатов среди занявших третьи места.

В хоккейном турнире, куда после 12-летнего перерыва вернулись игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Латвия начнет матч группы C против США на центральной арене турнира "PalaItalia" в 22:10, в то же время на второй арене "Fiera Milano Rho" встретятся будущие соперники латвийцев — Германия и Дания.

В плей-офф примут участие все 12 сборных, при этом четыре лучшие команды по итогам группового этапа напрямую выйдут в четвертьфинал.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.

Читайте нас также:
#хоккей #санный спорт #спорт #Скелетон #лыжные гонки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл нападающий сборной Канады Сидни Кросби
Изображение к статье: Легенда «Барселоны» — претендент на главного тренера сборной Марокко
Изображение к статье: «Буде/Глимт» сотворил в Лиге чемпионов то, что не удавалось никому 54 года
Изображение к статье: Линдси Вонн после травмы на Олимпиаде могли ампутировать ногу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео