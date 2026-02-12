На соревнованиях Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо сегодня латвийские спортсмены выступят в скелетоне, лыжных гонках, санном спорте и шорт-треке, а также турнир начнет мужская сборная Латвии по хоккею, пишет ЛЕТА.

Сначала в Кортина-д’Ампеццо в 10:30 и 12:00 Эмиль Индриксонс проведет первые два заезда в скелетоне, где большое внимание будет приковано к тому, останется ли без наказания украинский скелетонист Владислав Гераскевич, стартующий в шлеме, использование которого на соревнованиях запрещено Международным олимпийским комитетом (МОК).

В 14:00 в Валь-ди-Фьемме на дистанции 10 километров свободным стилем с раздельным стартом на трассу выйдут латвийские лыжницы, в том числе Патрисия Эйдука, для которой это будут самые важные соревнования на этих Играх. В этой дисциплине также выступят Линда Капаркалея, Саманта Крампе и Кития Аузиня.

В 19:30 в Кортина-д’Ампеццо олимпийскую программу дня завершат саночники, приняв участие в командной эстафете — дисциплине, в которой Латвия завоевала медали на двух из трех предыдущих Олимпийских игр.

С 21:30 в Милане пройдут соревнования по шорт-треку на дистанции 1000 метров, в которых стартуют Роберт Крузбергс и Рейнис Берзиньш. Соревнования начнутся с четвертьфиналов, затем сразу состоятся следующие раунды, и чемпион будет определен менее чем за полтора часа.

Наконец, в 22:10 мужская сборная Латвии по хоккею в первом матче группы C скрестит клюшки со сборной США.

Олимпийские соревнования в прямом эфире транслирует канал LTV7.

В скелетоне 19-летний Индриксонс является одним из самых молодых участников. Впервые в этом столетии в олимпийском турнире по скелетону не выступит ни один из братьев Дукурсов, правда, Мартин помогает сборной Великобритании, в составе которой есть несколько претендентов на золотые медали.

В лыжных гонках четыре года назад на Олимпиаде в Пекине в гонке на 10 километров Эйдука заняла 23-е место, однако тогда соревнования проходили классическим стилем. В свободном стиле на дистанции 10 километров Эйдука четыре раза финишировала в десятке лучших на этапах Кубка мира, два года назад здесь же, в Валь-ди-Фьемме, заняв пятое место.

В санном спорте в четверг пройдут последние соревнования олимпийской программы. Во вторник первую и пока единственную медаль для латвийской делегации — серебро — завоевала Элина Иева Бота. Планируется, что в эстафете выступят спортсмены, показавшие лучшие результаты в индивидуальных соревнованиях — Бота, Кристер Апарьодс, Мартиньш Ботс/Роберт Плуме и Марта Робежниеце/Кития Богданова.

Апарьодс и Ботс/Плуме вместе с Элизой Тирумой на Олимпийских играх в Пекине завоевали бронзовые медали. Дебютируя в олимпийской программе в соревнованиях женских двоек, эти спортсменки впервые выступят и в командной эстафете.

В шорт-треке на дистанции 1000 метров до четвертьфинала добрались оба латвийца — Крузбергс и Берзиньш. В полуфинал выйдут по два лучших участника каждого четвертьфинала, а также два обладателя лучших результатов среди занявших третьи места.

В хоккейном турнире, куда после 12-летнего перерыва вернулись игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Латвия начнет матч группы C против США на центральной арене турнира "PalaItalia" в 22:10, в то же время на второй арене "Fiera Milano Rho" встретятся будущие соперники латвийцев — Германия и Дания.

В плей-офф примут участие все 12 сборных, при этом четыре лучшие команды по итогам группового этапа напрямую выйдут в четвертьфинал.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.