Латвийские должностные лица не планируют посещать Паралимпийские игры лично 1 176

Спорт
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийские должностные лица не планируют посещать Паралимпийские игры лично
ФОТО: LETA

Латвийские должностные лица, включенные в состав почетных гостей Латвийского олимпийского комитета на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо, не планируют лично посещать Паралимпийские игры, выяснило агентство ЛЕТА.

Не планируют присутствовать ни премьер-министр Эвика Силиня, ни президент государства Эдгар Ринкевич, ни министр образования и науки Даце Мелбарде, подтвердили агентству ЛЕТА представители этих должностных лиц.

Силиня и Ринкевич посетили церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а также встретились с несколькими латвийскими спортсменами во время Игр, тогда как Мелбарде планирует посетить церемонию закрытия.

Руководителем латвийской паралимпийской делегации будет депутат Сейма Зане Скуйиня-Рубене. Она возглавляет латвийскую делегацию на всех Паралимпийских играх с 2016 года. Другие должностные лица в состав латвийской паралимпийской делегации не включены.

Зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта, и в шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей. Латвию на этих зимних Паралимпийских играх представят семь спортсменов — Ояр Бриедис, Линда Мейере, Элия Асниня, Сергей Дьяченко и Юрий Волгин будут соревноваться с сильнейшими национальными командами мира по керлингу на колясках, а команду по керлингу на колясках в смешанных парах представят Полина Рожкова и Агрис Ласманс, которые также будут знаменосцами Латвии на этих Играх.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • YY
    Yu Yu
    19-го февраля

    а зачем? не интересно

    1
    1

