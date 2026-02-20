Латвийские должностные лица, включенные в состав почетных гостей Латвийского олимпийского комитета на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо, не планируют лично посещать Паралимпийские игры, выяснило агентство ЛЕТА.

Не планируют присутствовать ни премьер-министр Эвика Силиня, ни президент государства Эдгар Ринкевич, ни министр образования и науки Даце Мелбарде, подтвердили агентству ЛЕТА представители этих должностных лиц.

Силиня и Ринкевич посетили церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а также встретились с несколькими латвийскими спортсменами во время Игр, тогда как Мелбарде планирует посетить церемонию закрытия.

Руководителем латвийской паралимпийской делегации будет депутат Сейма Зане Скуйиня-Рубене. Она возглавляет латвийскую делегацию на всех Паралимпийских играх с 2016 года. Другие должностные лица в состав латвийской паралимпийской делегации не включены.

Зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта, и в шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей. Латвию на этих зимних Паралимпийских играх представят семь спортсменов — Ояр Бриедис, Линда Мейере, Элия Асниня, Сергей Дьяченко и Юрий Волгин будут соревноваться с сильнейшими национальными командами мира по керлингу на колясках, а команду по керлингу на колясках в смешанных парах представят Полина Рожкова и Агрис Ласманс, которые также будут знаменосцами Латвии на этих Играх.